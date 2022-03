A proposta está prevista no Projeto de Resolução do deputado Noel de Carvalho (PSDB). - Divulgação Alerj - Foto: Thiago Lontra

Publicado 08/03/2022 19:23

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a criação do Prêmio Juíza Patrícia Acioli, para reconhecer personalidades com valoroso trabalho para cumprimento da Justiça e promoção da cidadania. A medida é prevista no Projeto de Resolução 642/21, do deputado Noel de Carvalho (PSDB), que foi aprovado em discussão única nesta terça-feira (08/03).



Patrícia Lourival Acioli era juíza criminal em 2011, quando foi assassinada, aos 47 anos, por julgar autos de resistência forjados por policiais. “O crime bárbaro repercutiu em todo o país e no exterior. A juíza cumpria sua função com rigor e extremo senso de justiça, sendo responsável pela condenação de vários criminosos. Infelizmente, o dever de promover a justiça e a coragem em enfrentar a criminalidade, custaram a vida dessa brava magistrada, que muito orgulha os fluminenses”, comentou o autor.



A votação do projeto fez parte de uma sessão plenária apenas com projetos destinados à proteção e valorização das mulheres no estado do Rio. A sessão foi presidida pela deputada Tia Ju (REP).