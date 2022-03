Até a cerimônia os casais se reunirão semanalmente. - Divulgação Site PMSG

Até a cerimônia os casais se reunirão semanalmente.Divulgação Site PMSG

Publicado 09/03/2022 22:04

A Secretaria de Assistência Social vai realizar a 1ª Reunião do Casamento Comunitário 2022, nesta quinta-feira (10), às 17h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte.

Nesta edição, 80 casais se inscreveram no projeto para a formalização do casamento de forma gratuita. Vinte e cinco deles optaram por participar, também, da cerimônia comunitária, que ainda não tem data definida.

Durante a reunião serão avaliados os documentos que foram entregues aos Cartórios de Registro Civil, além de esclarecimento sobre como será realizada a cerimônia, dúvidas e todas as informações necessárias sobre o evento.

Até a cerimônia, os casais se reunirão semanalmente com representantes da subsecretaria e os patrocinadores que vão auxiliar na realização dos sonhos dessas pessoas, com empréstimo de trajes para as noivas e os noivos, além de maquiagem e penteado.