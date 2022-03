Educação de São Gonçalo estimula a leitura | São Gonçalo | O Dia

A Secretaria de Educação ressalta a importância de trabalhar a leitura e todos os tipos de arte com os alunos na sala de aula. - Divulgação

A Secretaria de Educação ressalta a importância de trabalhar a leitura e todos os tipos de arte com os alunos na sala de aula.Divulgação

Publicado 10/03/2022 19:40

O Centro Integrados de Educação Pública (Ciep) 125 Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Mutondo, ao trazer o universo lúdico das artes também para os professores, recebeu, nesta quinta-feira (10), uma apresentação da professora e escritora Henriette Porciúncula, em homenagem ao Dia Municipal de Incentivo à Leitura, que será no próximo sábado (12). Na ocasião, foi ressaltada a importância de trabalhar a leitura e todos os tipos de arte com os alunos na sala de aula.

Com o tema “O encantamento da literatura no espaço escolar”, a escola organizou o evento para proporcionar lazer e entretenimento, para iniciar o ano de 2022 marcando o recomeço também para os professores, depois de tantas perdas nos anos de pandemia. A professora do Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos (Crefcon), Henriette Porciúncula, fez a performance da música “O Menino e o Trem”, de Adriana Calcanhoto.

“Eu quis trazer essa música porque ela é baseada nas Bachianas Brasileiras, de Villa Lobos, tendo em vista que a gente está no ano do centenário da Semana de Arte Moderna, então, eu fiz essa junção para trazer a reflexão do poder da arte e de como a gente se comunica. O professor, primeiramente, precisa ser um indivíduo leitor, ele precisa dessa comunicação com o livro. E quando ele simplifica isso para a criança, ele também cria um processo identitário com ela. A leitura não é só do livro, é do mundo”, afirmou Henriette Porciúncula.

Responsável pela Sala de Artes e Leitura Juareis Mendes, localizada no CIEP 125, a escritora e professora Sandra Lima teve a ideia de fazer o evento como uma forma de incentivar ainda mais os professores neste momento de volta às aulas presenciais.

“O professor é a ponte que vai fazer o aluno gostar, amar a leitura de uma forma lúdica. O encantamento da literatura é muito importante, por isso a gente quis presentear os professores neste dia, com essa apresentação. É muito importante que os professores repliquem esse hábito, para que os alunos, em casa, também disseminem o universo da leitura”, comentou Sandra Lima.