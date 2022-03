Ao lado do governador Cláudio Castro, o subtenente da Operação, Denis Machado, afirmou que tem a função de fazer o trabalho funcionar no município. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Ao lado do governador Cláudio Castro, o subtenente da Operação, Denis Machado, afirmou que tem a função de fazer o trabalho funcionar no município.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/03/2022 21:55

Ao atender a uma solicitação do prefeito Capitão Nelson, o governador Cláudio Castro anunciou, nesta sexta-feira (11), o aumento do efetivo da Operação São Gonçalo Presente. Serão mais 150 policiais, totalizando 324 profissionais, que irão atuar em toda a cidade de São Gonçalo, atendendo em áreas urbanas de todos os bairros. O governador fez questão de destacar o trabalho executado pela atual gestão municipal e garantiu que as áreas de mobilidade, segurança e saúde são prioritárias para seu governo e terão investimentos na cidade, como o programa Asfalta São Gonçalo, o Muvi (Mobilidade Urbana Verde Integrada), a nova Policlínica do Alcântara e o Restaurante do Povo.

Durante o evento, o prefeito Capitão Nelson atribuiu o avanço do município ao trabalho incessante que vem sendo realizado e à integração com o governo estadual, além das parcerias com os Legislativos municipal, estadual e federal, que contam com representantes que estão determinados a trazer benefícios para a cidade de São Gonçalo.

“A gente tem muito que agradecer por ter essa integração, que nunca existiu em governos anteriores. A gente tem que caminhar juntos, em benefício da população. Essa integração é de extrema importância por conta disso, todo mundo focado em trazer benefícios para essa cidade”, afirmou o prefeito.

O prefeito também ressaltou a importância da Saúde e anunciou a entrega do novo hospital municipal este ano.

"Bati o martelo e dei um prazo: até o mês de junho, nos entregaremos à população um centro de imagem de alta tecnologia para que o gonçalense não tenha que sair do município e fazer ressonância magnética e tomografia. Vamos conseguir isso com a ajuda do nosso governador. Temos que ter um hospital com capacidade para 200 leitos, nós teremos esse ano; estamos trabalhando muito para isso", afirmou Nelson.

O prefeito ainda anunciou que, no mês de abril, São Gonçalo irá realizar a primeira cirurgia oncológica.

“No próximo mês, São Gonçalo terá a primeira cirurgia oncológica, em nossa cidade. Nós vamos mudar essa história. Não pode o município ser o segundo colégio eleitoral e não ter uma unidade oncológica. Vamos fazer aqui, tem que fazer aqui. Agradeço ao governador por essa parceria que garante resultados positivos para nossa população”, finalizou Capitão.

O governador Cláudio Castro informou que São Gonçalo terá reforço no policiamento para que os índices de criminalidade possam diminuir ainda mais.

“Uma das maiores demandas de São Gonçalo sempre foi a segurança pública. Me causa muita felicidade ver que esse é um problema difícil de resolver, que não começou ontem, mas os nossos coronéis e todo o efetivo estão de parabéns pelo trabalho que estão executando. Hoje, aqui em São Gonçalo, fico feliz em poder anunciar que, além dos 174 policiais, serão mais 150 agentes de segurança para que a gente possa diminuir mais ainda esses índices. Porque nenhuma empresa virá se instalar em São Gonçalo se não tivermos segurança, mobilidade e saúde”, disse o governador Cláudio Castro.

Aumento do efetivo – Segundo a Prefeitura, com o aumento do efetivo, os profissionais vão patrulhar todas as áreas urbanas de São Gonçalo, atuando com foco principal em roubos de rua, veículos e roubos de carga. As equipes irão atuar das 5h às 23h, em motos e viaturas. A nova estruturação das rondas seguirá as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, visando ainda mais a redução dos índices de violência em São Gonçalo.

"A redução nos crimes no município de São Gonçalo vem atingindo marcas históricas para a cidade após a expansão do São Gonçalo Presente. Em janeiro deste ano, o município registrou uma redução de 82,02% nas ocorrências relacionadas a roubos de carga, se comparado ao mesmo período em 2021, sendo o menor número desde 2011, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP)", informou o poder público no texto.

Conforme os dados, a letalidade violenta foi o segundo indicador que apresentou maior queda nos números, com uma redução de 78,79%. Já os indicadores de roubos de rua obtiveram uma diminuição de 48,65%. Esse o menor número desde 2005. O indicador de roubo de veículos também teve diminuição de 61,37% no registro de ocorrências de janeiro, sendo a menor marca desde 2010.

O subtenente da Operação, Denis Machado, afirmou que tem a função de fazer o trabalho funcionar no município, levando sempre a filosofia da Segurança Presente. “A gente tem um trabalho muito sério que está sendo realizado. E a nossa função é fazer isso funcionar, trazer a filosofia da segurança presente, polícia de proximidade, atendendo a toda e qualquer necessidade da população", explicou.

O subtenente também destacou o apoio da Secretaria de Governo por todo suporte e orientação na estratégia do policiamento.

"Em vias de completar um ano da expansão da Operação São Gonçalo Presente, interagindo com o secretário de Ordem Pública, Major David, bem como com o comandante do 7° BPM, tenente coronel Aristheu, em consonância com os pilares do Programa Segurança Presente - representado pelo superintendente, coronel F. Mello - conseguimos atender muitas das demandas da população gonçalense. Sei que estamos no caminho certo, o caminho do bem servir", explicou o subtenente.

Investimentos - Durante o anúncio da ampliação da Operação São Gonçalo Presente, o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, apresentou dados dos investimentos oriundos das parceria da prefeitura com o Governo do Estado. O município está conseguindo reestruturar o serviço público, garantindo investimentos nas áreas da saúde, infraestrutura, urbanismo, mobilidade urbana e saneamento ambiental.

Na Saúde, foram investidos R$ 19 milhões para obras de manutenção, R$ 1 milhão e 334 mil para reformas nas UPAS, R$ 16 milhões para gerenciamentos de hospitais e R$ 50 milhões para programas de promoção à equidade, melhorando, assim, a qualidade de vida da população gonçalense.

Várias obras de recapeamento asfáltico estão sendo realizadas pela cidade com o “Asfalta São Gonçalo”, uma parceria da Prefeitura com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto. Dentro do cronograma estão 54 ruas, sendo que 12 já foram asfaltadas o que representa 133 km de asfalto novo.

O convênio com o Governo do Estado, através do DER-RJ, também possibilitou a melhoria na qualidade de vida da população com obras de pavimentação, drenagem e urbanização em vários bairros. Mais de R$ 10 milhões foram destinados para a Rua Cidade de Lisboa e Estrada de Guaxindiba e R$ 53 milhões no Viaduto do Jardim Catarina.

O projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (Muvi) é a maior obra de mobilidade urbana, infraestrutura e desenvolvimento dos últimos tempos na cidade. Serão mais de R$ 347 milhões em investimento, com corredores exclusivos para ônibus, 31 pontos de ônibus, 16 km de ciclovias e construção do terminal rodoviário em Alcântara.

No âmbito da assistência social aos gonçalenses, a parceria tem impulsionado o empreendedorismo e a geração de emprego, com a realização de ações de inclusão da população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, R$ 400 mil de repasses já foram feitos. Um dos destaques dessa parceria é a construção do Restaurante do Povo que será erguido em Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros, de modo a facilitar o acesso e beneficiar a população. São R$ 13 milhões em recursos. O restaurante servirá 3 mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços.

Estiveram presentes durante o encontro os secretários de Governo, Fábio Viana; de Ordem Pública, major David Ricardo; da Assistência Social, Edinaldo Basílio; de Saúde, Gleison Rocha; da Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, o Chefe de Gabinete, Eugenio Borges; de Meio Ambiente, Carlos Afonso, de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, e de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço. Além deles, o deputado federal Altineu Cortês; o deputado estadual Jalmir Júnior; o comandante do 7º BPM, Aristheu Goés; e o subsecretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Sarmento. Os vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo também estiveram prestigiando o evento.