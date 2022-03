Governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson anunciaram o início das obras no Alcântara. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 11/03/2022 22:13

Foi dada a largada para o início das obras do Restaurante do Povo, uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado. A unidade vai oferecer, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda-feira a sábado. O anúncio do início das obras foi feito durante visita do governador Claúdio Castro, na tarde desta sexta-feira (11), ao município. Ao lado do governador, o prefeito Capitão Nelson manifestou seu interesse em entregar o novo espaço para a população em quatro meses.

“A população de São Gonçalo não aguenta mais esperar. Não vamos poupar esforços, iremos trabalhar dia e noite para entregar o Restaurante do Povo o mais breve possível. Tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas diariamente”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

A unidade já recebeu o repasse do Governo do Estado de R$ 13 milhões para garantir o pagamento da obra e mobiliário local. Uma segunda transferência de recursos será realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento.

“O Estado é feito por gente e é para esse povo que o restaurante será entregue. Pessoas que sonham com esse espaço há anos e que em breve terão acesso a uma refeição digna. Dá prazer ajudar uma cidade comprometida com a sua população, um prefeito que se importa e não mede esforços para levar benefícios para o seu povo”, afirmou Cláudio Castro.

“Com a refeição do Restaurante do Povo, a população de São Gonçalo vai poder trabalhar com segurança alimentar, possibilitando dignidade e oportunidade para todos”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.

O Restaurante do Povo será construído no Centro de Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros, de modo a facilitar o acesso e beneficiar a população que por ali transita.

“Com a parceria do Governo do Estado, poderemos dar funcionalidade a um prédio público que não estava sendo utilizado. O projeto do Restaurante do Povo é um resgate da credibilidade do município de São Gonçalo. A gestão do Capitão Nelson, com a sua firmeza e seriedade, tem proporcionado inúmeros benefícios para o município”, disse o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Asfalta São Gonçalo - Após o anúncio do início das obras do Restaurante do Povo, o prefeito Capitão Nelson e o governador Cláudio Castro andaram pelas ruas do Alcântara que receberam o programa Asfalta São Gonçalo - uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o Governo do Estado, através do DER-RJ.

Durante caminhada pelas ruas do bairro, o prefeito e o governador também cumprimentaram comerciantes e lojistas da região. Eles também visitaram as obras do Espaço Raul Veiga, que está em fase final de revitalização total. O local, que já teve a dinâmica urbana totalmente modificada, agora é dedicado aos vendedores ambulantes que foram cadastrados na Prefeitura e terão um espaço para vender suas mercadorias de forma ordenada.

Serão 148 trabalhadores contemplados com as barracas doadas pela Prefeitura. A previsão é de que o espaço esteja totalmente pronto e entregue à população até o final de março. Desde novembro do ano passado, lâmpadas de LED foram instaladas no local proporcionando mais segurança para moradores, comerciantes e frequentadores.

Cidadania Itinerante - Alcântara recebeu, na tarde desta sexta-feira (11), o projeto “Cidadania Itinerante”, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social. O prefeito Capitão Nelson e o governador Claúdio Castro visitaram a ação que promoveu orientação jurídica, instruções sobre o SINE e o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, emissão de CPF, direcionamento sobre Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo e recreação infantil.

Neste sábado (12), a Secretaria de Assistência Social leva para o bairro Maria Paula o projeto Cidadania Itinerante, que irá acontecer na Rua Capitão Geraldo Berth, número 18, das 9h às 13h.