A localização do novo posto do Detran em São Gonçalo será no Partage Shopping, no Centro.Divulgação

Publicado 14/03/2022 20:44

O presidente do Detran-RJ, Adolpho Konder, divulgou no último domingo (13) a localização do novo posto do órgão em São Gonçalo.

O Partage Shopping, que fica no Centro da Cidade, receberá o atendimento que antes acontecia em outro bairro do município.



“Agora, estamos fechando os últimos detalhes para a inauguração desse posto, que substituirá o do Rocha”, publicou Konder nas redes sociais.