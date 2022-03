Nova União promove campeonato de Muay Thai em São Gonçalo | São Gonçalo | O Dia

Padrinho do projeto, José Aldo, ressalta que a proposta é ter como meta a formação ampla de cidadãos, formando campeões para a vida. - Divulgação

Publicado 14/03/2022 20:52

A academia Nova União, tradicional equipe de jiu-jítsu e MMA, realiza no próximo sábado (19/03), a 1ª edição da Copa Muay Thai-Nova União em São Gonçalo. O campeonato, será realizado entre os alunos do projeto social Escola de Lutas José Aldo, que há seis meses conta com duas unidades na cidade, nos bairros Jóquei e Laranjal.

A ação que acontecerá no Colégio Municipal Visconde de Taunay, no Jóquei, é uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da secretaria de Educação e irá oferecer diversos serviços de assistência social aos pais dos alunos e moradores da região.

Cerca de 500 crianças com idades entre 8 e 17 anos participam das atividades de artes marciais gratuitas, como Muay Thai e Jiu-Jitsu no contraturno escolar. O projeto é patrocinado pela ENEL através da lei de incentivo ao esporte estadual.

Ao mostrar ser um vencedor dentro e fora dos ringues, José Aldo, padrinho do projeto, ressaltou que a proposta é ter como meta a formação ampla de cidadãos, formando campeões para a vida. "Queremos impactar na melhoria da qualidade e perspectiva de vida desses jovens. Meu papel é incentivá-los a batalhar e não desistir dos seus sonhos. Quando se tem foco e determinação, não existem barreiras", destacou o campeão popular.