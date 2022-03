Quase cinco mil atendimentos na Semana da Saúde em São Gonçalo

A dança rolou na ação que segue acontecendo nesta quinta-feira (17), sempre das 8h às 16h, com distribuição de senhas a partir das 7h. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

A dança rolou na ação que segue acontecendo nesta quinta-feira (17), sempre das 8h às 16h, com distribuição de senhas a partir das 7h. Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 16/03/2022

Os moradores do município de São Gonçalo aproveitaram, nesta quarta (16), o dia ensolarado para cuidar da saúde. Os serviços oferecidos na primeira edição da Semana da Saúde em São Gonçalo – numa parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado – atraíram cerca de 5 mil pessoas em dois dias de evento, na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. A ação seguirá acontecendo nesta quinta-feira (17), sempre das 8h às 16h, com distribuição de senhas a partir das 7h.

Pela manhã foram registrados 1.970 atendimentos à população, até às 11h. Desse total, foram 105 mamografias; 510 medições de pressão arterial, glicemia e bioimpedância (avaliação corporal); 179 exames de sangue PSA e 150 exames clínicos de urologia.

O secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha, disse que a expectativa tem sido muito positiva para o município.

"As pessoas estão realmente comparecendo. De todos os serviços oferecidos, estamos tendo uma baixa demanda apenas no estande do Hemonúcleo. Então é válido convocar as pessoas que estejam aptas a comparecer nesses dois pontos. A doação de sangue é muito importante para o setor da saúde de São Gonçalo, nas emergências, no Pronto Socorro Infantil e Central. Quem puder ajudar, compareça à tenda para doação", convocou o secretário.

O morador do bairro Camarão, Paulo Gomes, contou que São Gonçalo precisa continuar oferecendo esses serviços para a população.

"O evento está muito bom, porque está trazendo uma resposta que a população precisa em relação à saúde. Se São Gonçalo começar a agregar esse tipo de trabalho será muito importante. O governo está se alinhando para trazer coisas boas para população, que está precisando. Esse evento chegou em boa hora. Fiz meus exames de glicose e oftalmologia e estou saindo satisfeito", disse Paulo.

Já Valdeia Muniz, 62 anos, moradora de Itaitindiba, conseguiu levar o esposo ao oftalmologista.

"Achei que não iria conseguir, porque cheguei com meu marido aqui e já tinha fila. Conseguimos pegar a senha para o oftalmologista e resolvemos fazer outros atendimentos. Meu marido fez o teste do PSA, precisava ir em uma consulta médica para fazer a solicitação dos exames, mas conseguimos adiantar o processo hoje. Aconselho todo mundo a vir e aproveitar essa oportunidade" disse Valdeia.

O público presente na Praça Zé Garoto, além dos atendimentos médicos, também pôde prestigiar apresentações culturais. Os cantores gonçalenses Anderson Marçal, Matheus André, Léo Marcenes e Ricardo Batera deram um show de ecletismo musical e levaram clássicos internacionais, bossa nova e música cristã ao palco montado para a Semana da Saúde, com canções de Elton John, Tom Jobim, Régis Danese e Marília Mendonça. Os bailarinos e bailarinas do Studio Art Dance apresentaram coreografias de dança contemporânea.

Serviços oferecidos - O evento conta com os serviços: testes de glicemia, aferição de pressão, avaliação da composição corporal, exames de PSA e os oftalmológicos para detectar o glaucoma e de fundo de olho, auriculoterapia, aferição de pressão, testes de glicose e rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV, atendimentos clínicos dermatológicos para avaliação de hanseníase, teste de PSA e encaminhamento para urologista, triagem para a realização da mamografia para as mulheres com mais de 50 anos; orientações sobre alimentação saudável, avaliação da composição corporal, avaliação da saúde bucal, exames para detectar o glaucoma e de fundo de olho, vacinação contra o coronavírus para os maiores de 18 anos, doação de sangue, cadastro e atualização do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e distribuição de pastilhas de cloro para o tratamento da água.

A Vigilância Sanitária realiza agendamento de castração de cães e gatos e recebe denúncias de saúde pública de estabelecimentos e comércios da cidade, como falta de higiene, local insalubre e produtos com validade vencida. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Os animais devem ter mais de seis meses de vida e pesar até 25 quilos. A cirurgia não está disponível para animais braquicefálicos (focinho encurtado).

A mamografia é realizada no mesmo dia no Espaço Rosa ou no Hospital Doutor Luiz Palmier, ambos no Zé Garoto. É necessário ter o pedido médico em guia própria do SUS para o procedimento, xerox de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Quem tiver o pedido de rede particular, poderá fazer a transcrição na hora.

Para os exames dos olhos também serão necessárias cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Para a doação de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

É importante alertar: o participante da Semana de Saúde interessado em doar sangue não pode tomar a vacina contra a Covid-19 antes de ir ao estande do Hemorio. Aqueles que se vacinaram com doses de Coronavac precisam esperar 48 horas para doar sangue. No caso das demais vacinas, é necessário aguardar sete dias.

