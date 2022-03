O Projeto Social Escola de Lutas José Aldo acontece em duas unidades escolares de São Gonçalo. - Divulgação PMSG

O Projeto Social Escola de Lutas José Aldo acontece em duas unidades escolares de São Gonçalo. Divulgação PMSG

Publicado 17/03/2022 18:46

Com o objetivo de ensinar Muay Thai e Jiu Jitsu para as crianças no contraturno escolar, fazendo com que elas aprendam artes marciais e passem mais tempo dentro da escola, o Projeto Social Escola de Lutas José Aldo acontece em duas unidades escolares de São Gonçalo.

Cerca de 500 crianças com idades entre 8 e 17 anos participam das atividades de artes marciais gratuitas nas escolas. O projeto é patrocinado pela ENEL através da Lei de Incentivo ao Esporte estadual. Para o secretário de Educação, Maurício Nascimento, o esporte é uma forma de manter os alunos dentro da escola, cada vez mais interessados.

“A gente recebe as crianças para fazer uma atividade extra, o que faz com que o aluno tenha um melhor desenvolvimento na escola, um melhor relacionamento com os colegas e com os pais. Além disso, a criança fica mais disciplinada, com melhora na atenção e na autoestima. Continuaremos avançando para estender o projeto para outras unidades do município”, afirmou Maurício Nascimento.

No próximo sábado (19), os alunos estarão na “Copa Muay Thai-Nova União em São Gonçalo”, no evento Cidadania Itinerante, no Jóquei. A ação, que acontecerá no Colégio Municipal Visconde de Taunay, é uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação e também irá oferecer diversos serviços de assistência social aos pais dos alunos e moradores da região.