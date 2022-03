O projeto foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores mais vulneráveis. - Divulgação

O projeto foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores mais vulneráveis.Divulgação

Publicado 18/03/2022 21:02

A Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo leva até o bairro do Jóquei mais uma edição do projeto “Cidadania Itinerante”, neste sábado (19), das 9h às 13h. O projeto foi criado com o objetivo de levar diversos serviços da pasta para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita.

Na ação, serão oferecidos os serviços de orientação jurídica, instruções sobre o SINE e o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, orientação para o Programa Auxílio Brasil, odontomóvel, corte de cabelo e recreação infantil.

Nesta edição, os alunos do Projeto Social Escola de Lutas José Aldo estarão presentes, participando da “Copa Muay Thai-Nova União em São Gonçalo”, no Colégio Municipal Visconde de Taunay.