O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), também receberá a condecoração. Divulgação Alerj

Publicado 17/03/2022 19:02

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, receberá o título de Cidadão Gonçalense, na segunda-feira (21/03). A honraria foi solicitada pela vereadora Priscila Canedo (PT) e o pedido foi votado e aprovado por unanimidade pelos vereadores da Casa.



A sessão solene será no Plenário Joaquim Lavoura, na Câmara Municipal de São Gonçalo. Além do prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), também receberá a condecoração.



O título de Cidadania Honorária é concedido exclusivamente a pessoas que não tenham nascido no município e que tenham devida importância ou serviços prestados à cidade.

Sobre o homenageado de Maricá - Fabiano Taques Horta é um veterinário, empresário e político filiado ao Partido dos Trabalhadores.