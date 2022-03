A UPA de Santa Luzia continuará oferecendo atendimento de emergência nas áreas clínica e pediátrica, as mesmas especialidades médicas e serviços, diariamente, durante 24 horas. - Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo assumiu, desde ontem, a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia. A unidade continuará oferecendo atendimento de emergência nas áreas clínica e pediátrica, as mesmas especialidades médicas e serviços, diariamente, durante 24 horas.

O prefeito Capitão Nelson e o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha, estiveram na unidade logo cedo neste domingo para avaliar as condições da unidade e acompanhar o atendimento. O objetivo é integrar ainda mais os serviços de saúde oferecidos no município, mapeando as deficiências e maiores demandas de cada unidade, para implementar uma gestão colaborativa e unificada.

Durante a vistoria, o prefeito determinou ao secretário de Saúde que inicie imediatamente um diagnóstico da unidade, a fim de adotar os procedimentos necessários para melhorar a qualidade dos serviços e aumentar também a capacidade de atendimento. Já ficou definido que a UPA de Santa Luzia ganhará, em breve, um novo consultório odontológico.

“Estamos priorizando a saúde desde nosso primeiro dia de governo. Há muito a fazer e não iremos descansar para melhor atender a nossa população. Estamos concluindo a policínica do Vila Três, após uma década de abandono, entregaremos um moderno centro de imagem, já zeramos a fila da mamografia - uma demanda acumulada de 8 mil exames - e seguiremos em frente para oferecer saúde de qualidade ao gonçalense”, afirmou o prefeito, confirmando que ainda este ano o novo pronto socorro municipal será erguido, com 200 leitos.

A UPA de Santa Luzia tem cinco consultórios médicos, quatro leitos na sala amarela pediátrica, 12 leitos na sala amarela para adultos e sala vermelha que comporta entre 2 e 5 leitos. Há ainda salas de raio-x, sutura, assistência social e farmácia.

“Já temos a experiência de administrar duas unidades municipais de pronto atendimento, que são de Nova Cidade e do Pacheco. A de Santa Luzia virá para somar com os serviços oferecidos pela cidade, que está ampliando e melhorando os atendimentos em todas as unidades de saúde”, disse o secretário.