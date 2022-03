O espetáculo aborda a questão da corrupção na cidade fictícia. - Divulgação PMSG

Publicado 18/03/2022 21:23

Desde a abertura, o Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha vem recebendo uma programação diversificada com atrações de vários artistas. Neste domingo (20), o espetáculo Tribobó City se apresenta no palco do Municipal, a partir das 19h.

Com texto original de Maria Clara Machado, direção de Gabriel Engel e coreografias de Jussara Almeida, o espetáculo aborda a questão da corrupção na cidade fictícia de Tribobó City, onde o prefeito Gedemar White cerca-se de um bando de corruptos para conseguir ficar com o ouro descoberto na região onde passaria uma estrada de ferro. A produção é da Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional curso que fica no Centro de São Gonçalo.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 60 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada), e podem ser comprados através da plataforma Sympla. Link: https://www.sympla.com.br/evento/tribobo-city/1492098 ou através do WhatsApp da Oficina: (21) 97573-1161.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá sortear, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), sete pares de ingressos. O sorteio acontece nesta sexta-feira (18), às 17h.