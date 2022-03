Neste mês, os agendamentos da ultrassonografia do abdômen cresceram. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 21/03/2022 21:27

Com a fila da mamografia zerada, o Espaço Rosa, no Zé Garoto, tem outras pretensões: zerar as filas de outros exames e consultas médicas. O crescimento da oferta dos serviços é contínuo. Segundo a Prefeitura, as diferenças entre os números dos dois primeiros meses de gestão do Capitão Nelson (janeiro e fevereiro de 2021) com os dois primeiros meses deste ano são de mais de 1.000% em alguns serviços.

Neste mês, os agendamentos da ultrassonografia do abdômen cresceram. São mais 20 a cada semana, somando mais 80, chegando à média de 300 por mês. E também há agenda aberta aos sábados, duas vezes por mês, para agilizar os exames. “Entrei com a missão de humanizar e acelerar mais os atendimentos. Quem tem câncer não pode esperar. Estamos conseguindo, com a ajuda de toda a equipe, marcar mais consultas e realizar mais exames”, disse a coordenadora do espaço, Marcela Brasil, que assumiu o espaço em outubro de 2021.

Os números comprovam o que Marcela diz. Entre janeiro e fevereiro de 2021, foram feitas 53 mamografias; 32 ultrassonografias; 330 consultas com mastologista; 103 com ginecologista e 17 biópsias. A unidade ainda não realizava os exames preventivo, colposcopia e doppler. No mesmo período deste ano (janeiro e fevereiro de 2022), a unidade realizou 2.472 mamografias; 1.205 ultrassonografias; 536 consultas com mastologista; 779 com ginecologista e 70 biópsias, além de 250 preventivos, 71 colposcopias e 210 doppler.

Serviços - O Espaço Rosa é conhecido por oferecer aos gonçalenses, serviços, consultas e exames, principalmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo do útero. Os atendimentos são realizados de segunda a sábado, das 7h às 19h. E estão disponíveis as especialidades de mastologia e ginecologia na unidade.

Os exames oferecidos são: core biópsia de mama guiada por ultrassonografia, mamografia, ultrassonografia, preventivo, colposcopia – exame ginecológico para avaliar o colo do útero e os tecidos da vagina; e doppler – exame que mede a velocidade da circulação do sangue, importante para identificar anormalidades na corrente sanguínea, que podem ocasionar várias doenças.

Agendamentos – O Espaço Rosa funciona na Rua Francisco Portela, 2.744 - Zé Garoto. Os agendamentos do mastologista, preventivo e da core biópsia de mama guiada por ultrassonografia, que facilita muito o diagnóstico precoce do câncer de mama, são marcados direto no Espaço Rosa.

Para marcar exames e consultas – tanto aqueles que são direto na unidade quanto os que são marcados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. Caso seja em nome de terceiros, a pessoa deve fazer uma declaração informando que o paciente reside no endereço dela e anexar cópia da identidade.

Vale lembrar que a inserção dos pedidos de exames e consultas no sistema pode ser feita em qualquer unidade de saúde de São Gonçalo. É muito importante que o gonçalense mantenha o contato atualizado no cadastro. Mais informações através do telefone: (21) 2605-6609.

Whatsapp – A unidade também conta com um número de whatsapp para facilitar o acesso às informações dos serviços oferecidos. Através do número (21) 99461-9389, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os pacientes podem solucionar suas dúvidas sem precisar sair de casa.

Entre os serviços oferecidos por esse canal de comunicação estão informações sobre inserção em filas para atendimentos, confirmações de consultas, pendência de documentos e esclarecimentos de dúvidas em relação a agendamento. É importante ressaltar que não são realizados agendamentos de consultas e exames através do número do whatsapp.