Na pediatria, as crianças ficaram hipnotizadas com o teatrinho montado pela odontologia e equipe da brinquedoteca. - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:00

Na semana em que é lembrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, alertou funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade.

O coordenador de odontologia do Heat, Willian Chaia, junto a personagem infantil Doutora Brinquedo, percorreu setores do hospital, mostrou o modo correto de escovação, garantiu que o fio dental ajuda na limpeza mais profunda e lembrou que a escova de dentes deve ser trocada a cada três meses.

Na pediatria, as crianças ficaram hipnotizadas com o teatrinho montado pela odontologia e equipe da brinquedoteca. No final, a garotada ganhou kit de higiene bucal e a apresentação, aplausos. “É um trabalho educativo e ao mesmo tempo divertido para as crianças que estão aqui. O atendimento aqui é excepcional”, garantiu um grupo de mães.

A ação também foi realizada nos Hospitais João Batista Caffaro, em Itaborai; Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu; Zilda Arns, em Volta Redonda; Roberto Chabo, em Araruama; e ainda na UPA do Colubande, também em São Gonçalo. Todas as unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado do Rio.