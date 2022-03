Em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, os indicadores de roubos de carga tiveram uma redução de 70,15%, segundo o ISP. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 24/03/2022 19:51

São Gonçalo tem se destacado pela diminuição dos índices de criminalidade. Em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, os indicadores de roubos de carga tiveram uma redução de 70,15%, enquanto os roubos de veículos registraram queda de 52,99%, se tornando o menor número já apurado desde 2011, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).





Esse resultado se deve à integração entre a Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com o 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, que tem trabalhado na estruturação de ações de patrulhamento, de acordo com as informações obtidas pela mancha criminal do município.





Os índices de roubo de rua também registraram queda acentuada. Neste mês, houve uma diminuição de 40,22% nesse tipo de crime, sendo registradas 144 ocorrências a menos, se comparado ao mesmo período de 2021. Com esse dado, o número passa a ser o menor de ocorrências registradas desde 2005.



O indicador de letalidade violenta é outro fator que teve uma redução significativa, alcançando uma diminuição de 34,29%, registrando o menor número desde 2015.



Para o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, os resultados expressivos são fruto do trabalho realizado desde o início da atual gestão.



"Os números de fevereiro refletem todo o trabalho que vem sendo feito no município desde o início do governo Capitão Nelson. Dia após dia, mês após mês, podemos observar mais a sinergia e integração entre todas as forças de segurança municipais e estaduais. Essa integração e sinergia, juntamente com o estudo diário da mancha criminal e números que são apresentados pelo Instituto de Segurança Pública, se refletem em um aperfeiçoamento de toda a gestão de recursos materiais e humanos para melhorar a segurança pública dos gonçalenses e visitantes", afirmou o secretário.



O major ainda reforça que a meta é oferecer à população uma segurança pública de qualidade.



"A nossa meta é e sempre vai ser a entrega de uma segurança pública séria e de qualidade, que possibilite a melhora do município nos mais diversos aspectos sociais e econômicos, além da atuação direta dos nossos policiais civis e militares e guardas municipais, que se refletem em uma maior sensação de segurança. Temos que enfatizar a atuação incansável do nosso prefeito Capitão Nelson, que todos os dias tem trabalhado de forma incessante para que haja transformação efetiva em São Gonçalo, buscando sempre excelência na gestão municipal e sempre nos cobrando e motivando em nossas ações diárias", finalizou o secretário.