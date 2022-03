Com a segunda expansão do São Gonçalo Presente, uma nova estruturação do patrulhamento está sendo implantada na cidade. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Com a segunda expansão do São Gonçalo Presente, uma nova estruturação do patrulhamento está sendo implantada na cidade.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 25/03/2022 21:18

Com a segunda expansão do São Gonçalo Presente, uma nova estruturação do patrulhamento está sendo implantada de forma integrada entre a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo e o 7º Batalhão de Polícia Militar. O novo planejamento foi estruturado de acordo com as informações obtidas com a mancha criminal do município, com objetivo de reduzir ainda mais os índices de violência. Ao todo, são 324 agentes de segurança pública que passaram a patrulhar todos os bairros de São Gonçalo.





Com o aumento do efetivo, os profissionais circulam por todas as áreas urbanas de São Gonçalo, atuando com foco principal nos roubos de rua, veículos e roubos de carga. As equipes atuam diariamente, das 5h às 23h, em motos e viaturas. Para atender a todos os bairros, o município foi dividido em seis áreas de patrulhamento, com viaturas e motopatrulhas.







Na região central do município, as rondas em motopatrulhas e viaturas atenderão aos bairros do Boa Vista, Boaçu, Brasilândia, Camarão, Centro, Mutuá, Mutuaguaçu e Porto da Pedra.



Os bairros Gradim, Neves, Parada 40, Patronato, Porto da Madama, Porto Novo, Porto Velho, Vila Lage e Zé Garoto, passam a contar com apoio de equipes de policiais circulando nas áreas de grande movimentação e setores urbanos.



As áreas centrais do Barro Vermelho, Covanca, Engenho Pequeno, Pita, Santa Catarina e Sete Pontes também recebem o reforço no patrulhamento.



As rondas também serão estendidas aos bairros do Colubandê, Galo Branco, Lindo Parque, Mutondo e Rocha, com auxílio de equipes em viaturas e motocicletas. A quinta área de atuação dos policiais e agentes civis compreende os bairros Alcântara, Antonina, Estrela do Norte, Nova Cidade, Paraíso, São Miguel e Trindade.



E, por último, na região classificada como área seis, serão patrulhados os bairros Amendoeira, Lagoinha, Laranjal, Miriambi, Largo da Ideia, Monjolos, Pacheco, Raul Veiga e Vista Alegre.



O secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, reforça que a parceria entre os órgãos competentes é fundamental para a qualidade da segurança pública dos munícipes.



"É fundamental para o município essa parceria com o Governo do Estado, no atendimento a todas as áreas do município, algo que reflete positivamente na segurança do ir e vir dos gonçalenses. Além disso, a cidade tem muito a agradecer a parceria entre o prefeito Capitão Nelson e o governador Cláudio Castro, que tem se empenhado em melhorar a questão da segurança pública", afirmou o major.



Nesta quinta-feira (24), o São Gonçalo Presente completou um ano com saldo positivo. Desde a primeira expansão, em março de 2021, a operação já efetuou 139 cumprimento de mandado de prisão e captura de foragidos e 192 prisões em flagrante.



Expansão - Com a visita do governador Cláudio Castro, no último dia 11, através de um pedido do prefeito Capitão Nelson, o governador anunciou o aumento do efetivo de mais agentes de segurança pública para atuar na Operação São Gonçalo Presente, com mais 150 policiais, totalizando 324 profissionais que patrulham as áreas urbanas do município.