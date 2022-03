A intervenção teve início nesta terça-feira (22), no bairro Porto Novo, no Rio Brandoas. - Divulgação PMSG

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), vem realizando novas ações do programa Limpa Rio, em São Gonçalo. A intervenção teve início nesta terça-feira (22), no bairro Porto Novo, no Rio Brandoas.

O trabalho começou a ser estruturado na sexta-feira (18), a partir de uma vistoria técnica ao local, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Instituto Estadual do Ambiente, onde os técnicos definiram a área da limpeza e desassoreamento, que estão sendo realizados com maquinário do Estado.

“A limpeza dos rios da nossa cidade é uma promessa de campanha do Prefeito Capitão Nelson, que vem determinando a realização desse serviço nos rios do nosso município. Por muito tempo, os rios de São Gonçalo ficaram sem esse trabalho, mas estamos nos empenhando para ampliar as ações do Limpa Rio na cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

O secretário destacou ainda o papel fundamental da população, para que não faça descarte irregular de lixo pela cidade ou às margens dos rios do município, para que, em períodos de chuva, a cidade não venha a sofrer com enchentes ocasionadas por obstruções dos cursos d’água.