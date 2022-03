A Clínica da Criança Célio Carvalho Martins fica no Zé Garoto. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 25/03/2022 21:31

Uma clínica todinha dedicada aos pequenos. Assim é a Clínica da Criança Célio Carvalho Martins, que fica no Zé Garoto, oferece 19 especialidades para crianças de 0 a 13 anos e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para melhorar ainda mais, novas especialidades começaram a atender e as que já existiam foram reforçadas com novos médicos. O objetivo é ampliar os atendimentos – tanto em quantidade quanto em especialidades.

“Assim que chegamos, há um ano, ampliamos a quantidade de médicos, principalmente a pediatria, que é a especialidade mais procurada na unidade. Também incluímos a ortopedia, que não existia. Aos poucos, fomos vendo as maiores necessidades e ampliando os atendimentos de nutricionistas e psicólogos também. Hoje, contamos com uma grande equipe multiprofissional, que atende em dias alternados da semana, dando conta da demanda”, disse a diretora da Clínica da Criança, Tathiana Delgado.

Atualmente, são realizados cerca de 2 mil atendimentos mensais e as consultas de algumas especialidades podem ser marcadas na própria clínica. São elas: pediatra, psicólogo, nutricionista, ortopedia, terapeuta ocupacional, oftalmologista (para crianças que têm problemas congênitos) e cirurgia plástica. O pedido para consultas das outras especialidades pode ser feito em qualquer unidade de saúde e agendado através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

Pela Central de Regulação são marcadas as seguintes especialidades: cardiologista, dermatologista, endocrinologista, neurologista, alergista, gastroenterologista, oftalmologista, pneumologista, hematologista, assistente social e neurocirurgião. O tempo de espera depende de cada especialidade. O objetivo de Tathiana é incluir as especialidades de fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e urologista na grade de atendimento.

Luiz Antônio Abrantes, responsável técnico da Clínica da Criança e neuropediatra, conta que o espaço é especial porque não trata só das crianças, mas de toda a família, principalmente as que têm crianças especiais. Para isso, há a equipe multiprofissional. “Tratar de criança, dos filhos dos outros, é uma responsabilidade muito grande. E a gente não trata só da criança, principalmente das autistas, mas tratamos a família toda. É um trabalho multiprofissional. É uma equipe reunida para avaliar a criança para que ela tenha um atendimento completo, além de encaminhar os responsáveis para tratamentos também”, finalizou o médico.

As especialidades são: Terapia Ocupacional, Pediatra, Cirurgião pediátrico, Cardiologista, Psicólogo, Nutricionista, Neurologista, Pneumologista, Ortopedista, Dermatologista,Gastroenterologista, Endocrinologista, Hematologista, Oftalmologista para crianças com problemas congênitos, Alergista, Pediatra especializado em anemia falciforme, Pediatra especializado em sífilis, Cirurgião plástico, Assistente Social e Oftalmologista.