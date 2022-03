São Gonçalo inicia preparativos para celebração de Corpus Christi

O município já iniciou os preparativos para o mais importante evento do calendário oficial da cidade. - Divulgação PMSG - Lucas Alvarenga

Publicado 29/03/2022 19:17 | Atualizado 29/03/2022 19:31

A tradicional celebração de Corpus Christi em São Gonçalo terá novidades este ano. Responsável pela confecção do maior tapete de sal da América Latina, o município já iniciou os preparativos para o mais importante evento do calendário oficial da cidade, que acontece em junho.



Na última semana, durante reunião de representantes do Executivo e Legislativo com o padre André Luís Siqueira, da Igreja Matriz de São Gonçalo, ficou definida a mudança do horário da confecção do tapete e da celebração, que passarão a acontecer durante o dia.



O encontro entre padre André Luís e vários secretários municipais aconteceu na da Igreja Matriz, para debater toda a logística do evento, que acontece no dia 16 de junho. Na reunião, ficou acertada a mudança do horário da montagem e da visitação, que agora será durante o dia, começando a confecção de tapetes às 7h, com a celebração da missa, seguida de procissão, às 16h.



“Trazendo o evento para mais cedo, para o período do dia, a gente minimiza o desgaste da população que mora em locais mais afastados, visando à mobilidade e segurança. Além disso, ganhamos mais tempo de visitação para os tapetes, de 10h as 16h. O intuito é tornar o evento ainda mais interessante do ponto de vista cultural e turístico, ampliando e facilitando a visitação dos fiéis”, afirmou o padre André Luís.



Nos últimos dois anos, as atividades de Corpus Christi foram realizadas exclusivamente de forma virtual, em função da pandemia. Agora, a expectativa para este ano é ainda maior, já que São Gonçalo é responsável pela confecção do maior tapete da América Latina, contendo 50 toneladas de sal e quase dois quilômetros de extensão. São esperados mais de 10 mil visitantes, além dos voluntários que participam diretamente da produção do tapete.



Para o chefe de Gabinete da Prefeitura de São Gonçalo, Eugênio Abreu, que preside a comissão criada pelo prefeito Capitão Nelson para deliberar sobre os festejos de Corpus Christi, a reunião é de extrema importância para que o evento seja ainda mais organizado.



“O prefeito quer fornecer à população o máximo de conforto. Devido à grandiosidade do evento e o marco turístico que é para a cidade, o prefeito Capitão Nelson determinou que fosse feita essa reunião, onde se encontram mobilizadas todas as secretarias ligadas ao evento, para que pudéssemos fornecer uma maior organização. Estamos a 70 dias da festa e queremos dar toda a segurança e divulgação para que a população tenha mais autoestima e para que possamos atrair visitantes para São Gonçalo”, destacou Eugênio Abreu.



Na reunião, estiveram presentes o chefe de Gabinete Eugênio Abreu; o presidente da Câmara Municipal, vereador Lecinho; os secretários municipais de Assistência Social, Edinaldo Basílio; de Educação, Maurício Nascimento; de Turismo e Cultura, Lucas Muniz; de Governo, Fábio Araújo; de Comunicação Social, Alexandre Coutinho; de Esporte e Lazer, Simone Monteiro; de Transportes, Fábio Lemos; de Conservação, Edson Leal; além dos subsecretários de Fiscalização de Posturas, Rogério Duarte; de Saúde e Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues; de Ordem Pública, major Rafael Santana; e o comandante da Guarda Municipal, Antonio dos Santos.





