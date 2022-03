A Faesg oferece aulas gratuitas de funcional para crianças e adolescentes de 5 anos a 17 anos, no bairro Camarão. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/03/2022 20:10

O treinamento funcional na infância é uma atividade que auxilia no fortalecimento do corpo, desenvolvendo as capacidades físicas de cada criança. Pensando nisso, o projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Lazer e Esportes (Faesg), oferece aulas gratuitas de funcional para crianças e adolescentes de 5 anos a 17 anos, no bairro Camarão.

Através das atividades disponibilizadas para o público infantil, o projeto visa auxiliar na socialização dos pequenos, buscando trabalhar a coordenação motora e desenvolvendo a agilidade. Os exercícios são um método de praticar atividades físicas sem aparelhos, sendo utilizadas dinâmicas como correr, saltar, escalar, empurrar, puxar e agachar. Esses exercícios são consideradas funcionais, porque trabalham habilidades motoras fundamentais e padrões de movimento comuns à idade.

Para as crianças, o treinamento funcional também pode trazer uma série de outros benefícios, além do condicionamento físico e desenvolvimento motor, como flexibilidade, agilidade, resistência, coordenação motora, gasto de energia e controle do ganho de peso corporal, estímulo ao desenvolvimento cognitivo, consciência corporal e controle mental.

"Sou ex-atleta e brincava muito na rua. Hoje em dia, existe muito medo de deixar as crianças mais soltas na rua e, com as atividades desse projeto, elas puderam voltar a se exercitar. Com as atividades disponibilizadas nesse local, oferecemos segurança, com profissionais habilitados na área", disse a coordenadora do Projeto São Gonçalo em Movimento, Zezé Salles.

As atividades de funcional kids do Projeto São Gonçalo em Movimento são oferecidas no Clube Embaixadores, que fica na Rua Maria Fonseca, 60, no bairro Camarão, às segundas, quartas e sextas, de 8h às 10h e 13h30 às 15h. As vagas são limitadas.