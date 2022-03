O Pátio Alcântara vai promover um evento especial exclusivo para crianças autistas. - Divulgação

Publicado 30/03/2022 21:24

Em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado neste sábado (02/04), o Pátio Alcântara vai promover o evento Sessão Azul do Pátio de Diversões, exclusivo para crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

Segundo as informações, das 14h30 às 17h30, na praça de alimentação, o empreendimento vai realizar o Circuito Sensorial, uma oficina infantil gratuita com atividades que promovem divertidas experiências sensoriais. Com a presença de monitores, as crianças vão poder se divertir com atividades que trabalham o olfato, o tato e a visão, de maneira segura e com conforto.





O Circuito Sensorial é dividido em três espaços diferentes: oficina de sachê com aroma, brincadeiras com massinha e uma mesa com jogo da memória. Para participar das atividades sensoriais, que terão duração de 30 minutos em cada ambiente, as inscrições devem ser feitas previamente no site do Pátio Alcântara (www.patioalcantara.com.br).

"Serão três turmas, com 12 vagas cada. Ao todos, as três atividades têm duração de 1h30. O empreendimento vai disponibilizar 36 inscrições para crianças com transtorno do espectro autista aproveitarem as atividades com muita diversão. A presença de um responsável durante as atividades é obrigatória", afirmou o empreendimento no texto.