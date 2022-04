Prefeitura deu início a limpeza de canal e pavimentação em dez ruas da região, incluindo a principal, Avenida José Mendonça de Campos. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Prefeitura deu início a limpeza de canal e pavimentação em dez ruas da região, incluindo a principal, Avenida José Mendonça de Campos. Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 31/03/2022 19:02 | Atualizado 31/03/2022 19:05

Um problema crônico de alagamento que atinge a região do Colubandê está prestes a ser solucionado. A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deu início, nesta quinta-feira (31), às obras de macrodrenagem, dragagem e limpeza de canal e pavimentação em dez ruas da região, incluindo a principal, Avenida José Mendonça de Campos. Ao todo serão 3,2 quilômetros contemplados pelo serviço, cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões. A previsão é que as obras durem oito meses.

“Todos que moram e trabalham na região do Colubandê sofrem com esse problema. Estamos trabalhando para minimizar o impacto das enchentes, beneficiando diretamente milhares de pessoas. Durante as obras, pedimos a paciência dos moradores para que a gente consiga entregar esse trabalho o mais rápido possível”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Os trabalhos foram iniciados após uma vistoria técnica ao local, que sofre há anos com ineficiência da captação da drenagem. “O principal problema dessa região é o alagamento, por isso estamos dando total atenção ao trabalho de macrodrenagem, pois somente obras de pavimentação não seriam suficiente para solucionar esse problema”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

A obra vai se estender para as ruas ao entorno da Avenida José Mendonça de Campos, como: Rua José Assunção, Rua Quintiliano da Fonseca, Rua Honório Ferreira, Rua Álvaro Leitão, Rua Ricardo de Souza, Rua Carolina da Fonseca, Rua Geraldo Silva, Rua Jonas da Fonseca, Rua Otávio Fonseca.

“Grande parte das ruas do Colubandê está carente de urbanização há muitos anos. Para o trabalho que estamos realizando, não bastaria obras de pavimentação e drenagem, era necessário um projeto que contemplasse macrodrenagem para que a rede pluvial fosse escoada de maneira correta. A população sofre há anos com alagamentos, mas essa situação está com os dias contados”, disse o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Com as intervenções, os moradores terão melhor qualidade de vida, acessibilidade e segurança. “Muitos vizinhos meus passaram anos de suas vidas perdendo móveis e seus pertences por conta de alagamentos na região. Estamos dando um voto de confiança para que enfim possamos ter tranquilidade nos dias de chuva. A presença do prefeito na obra nos mostra seu comprometimento com a população que vive no Colubandê“, afirmou a moradora Lúcia Helena, de 63 anos.

No final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou um trabalho de redimensionamento das caixas coletoras já existentes, além de criar outras, para pôr fim ao problema de enchentes na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Colubandê.