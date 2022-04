O prefeito, Capitão Nelson, esteve reunido com outras autoridades na sala de monitoramento. - Divulgação PMSG

Publicado 31/03/2022 18:46 | Atualizado 31/03/2022 18:47

A Prefeitura de São Gonçalo deu mais um importante passo para garantir a segurança dos moradores. Nesta quinta-feira (31), o prefeito Capitão Nelson visitou a sala da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para anunciar o início do processo de implantação. O novo sistema de viodemonitoramento ficará baseado na Secretaria de Ordem Pública, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte.

Inicialmente, serão 310 câmeras de última geração, sendo 200 câmeras panorâmicas, 60 para identificação de placas de veículos, 30 speed dome – dispositivo robusto para monitoramento a grandes distâncias – , e 20 para identificação facial. As câmeras serão espalhadas em pontos estratégicos da cidade, sendo uma grande aliada a serviço da segurança.

“Hoje, estamos iniciando uma inovação em São Gonçalo. Começamos a implantação do Centro de Monitoramento para que possamos saber tudo que está acontecendo na cidade. Inicialmente, serão distribuídas 300 câmeras por São Gonçalo, mas pretendemos aumentar esse número gradativamente. As Polícias Civil e Militar, a Guarda Municipal, o São Gonçalo Presente, as concessionárias de serviços públicos estarão conosco. A Polícia Rodoviária já assinou um convênio conosco, então todos participarão desse monitoramento com identificação de placas e facial. O auxílio da tecnologia vai beneficiar e muito a vida do gonçalense ", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, também esteve acompanhando o início das instalações do novo sistema de monitoramento e garantiu que a tecnologia será uma grande aliada no serviço da segurança pública.

"O nosso centro vai permitir o monitoramento de toda a cidade. Vamos ter um sistema de última geração, contando com identificação de placas, reconhecimento facial e até mesmo reconhecimento de arma de fogo. A segurança em São Gonçalo tem avançado muito, os índices têm diminuído gradativamente e, agora, com esse aliado da tecnologia, esperamos reduzir ainda mais a violência. O centro irá atender as demandas da Defesa Civil, Transportes, Ordem Pública e várias outras secretarias, porque irá nos permitir tomar conhecimento de tudo que estiver acontecendo na cidade em tempo real", contou o secretário.

A Secretaria de Transportes é a responsável pela aquisição dos novos equipamentos de monitoramento.

"Essa nova ferramenta vai beneficiar muito o nosso município, auxiliando nas ações da secretaria de Transportes. Vamos poder monitorar o trânsito pelas vias, dando mais assistência para os condutores e moradores de São Gonçalo", disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Para o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, a inteligência artificial é extremamente necessária para auxiliar na preservação das vidas humanas.

“Nos dias atuais, faz-se extremamente necessária a utilização da tecnologia no combate ao crime. A inteligência artificial, além de reduzir as chances de êxito do marginal, diminui as possibilidades dos efeitos colaterais, ou seja, a preservação de vidas humanas, já que aumentamos a assertividade das ações policiais com o monitoramento", disse o secretário.



Convênio – No mês de julho do ano passado, o prefeito Capitão Nelson assinou um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que possibilitará ações integradas na área da segurança pública do município.