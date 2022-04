Os moradores da Estrada do Bichinho, no Pacheco, estão comemorando as obras que finalmente sairão do papel. - Divulgação PMSG

Publicado 01/04/2022 20:20

Uma espera de mais de cinco décadas chegou ao fim nesta quinta-feira (31) para os moradores da Estrada do Bichinho, no Pacheco. A Prefeitura de São Gonçalo, através do programa Asfalta São Gonçalo, entregou as obras de pavimentação, drenagem e urbanização da via, em uma noite de muita comemoração por parte da população, que há anos aguardava pela importante intervenção.

O prefeito Capitão Nelson, acompanhado do secretariado e também representantes do Legislativo, realizou pessoalmente a entrega das obras aos moradores.

“A satisfação de concluir essa obra é muito grande! Agradeço a parceria com o Governo do Estado, que tanto tem ajudado nas obras que estamos realizando na cidade. São Gonçalo começa a aparecer positivamente no cenário do Estado e do Brasil. É dessa forma que a gente quer transformar São Gonçalo! Isso é trabalho em equipe. Eu sou um só e sozinho não consigo nada”, disse o prefeito Capitão Nelson, que mora no bairro há 59 anos.

O planejamento para realização das intervenções foi destacado durante a entrega das obras.

“Essa era uma das maiores lutas do Capitão Nelson, desde a época em que ele era vereador. Elaboramos o projeto dessa obra, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e que integra o plano estratégico Novos Rumos, no eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada. Para mim e para o vereador Nelsinho, que somos criados nessa região, é motivo de muito orgulho presenciar essa transformação”, disse o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Durante anos os moradores da Estrada do Bichinho conviviam com os problemas que a falta de pavimentação trazia, como poeira, lama e muita sujeira nas casas.

“Eu achei que não estaria vivo para ver essa obra acontecer, porque sou morador do bairro há 66 anos, um dos mais antigos aqui do Pacheco. Achei que iria morrer sem ver asfalto nessa rua. Hoje, fizeram o que muitos apenas vieram aqui para prometer”, disse o morador Gelson Braga, de 68 anos.

“Nunca ninguém tinha feito nada por essa rua. Aqui era muito ruim! Uma rua esburacada, que quando chovia ninguém podia passar direito com carro. Era horrível. O pessoal que realizou a obra aqui é nota mil”, disse a aposentada Maria Meirelles, de 69 anos e moradora do Pacheco há 35 anos.

“Essa região aqui estava largada, nunca ninguém fez nada concreto por aqui. O asfalto ficou nota dez! Acho inclusive que agora, com esse asfalto, a Prefeitura tem até a possibilidade de fazer eventos para os moradores aqui na rua”, opinou o morador e comerciante Josinei Silveira, de 59 anos, que há 40 anos reside no bairro.

Pacheco e região têm sido beneficiados com as intervenções do Asfalta São Gonçalo. Outra via de grande importância para a região já recebeu as obras do programa e foi concluída, a Estrada São Pedro, que liga o bairro Pacheco à Vista Alegre, na rodovia RJ-104. A via, que recebe grande fluxo de coletivos e carros de passeio, foi completamente recapeada.