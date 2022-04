A ginástica beneficia às mulheres do entorno e propiciará uma melhora da qualidade de vida. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/04/2022 19:25

Um aulão de ginástica para mulheres movimentou a varanda do Pátio Alcântara nesta terça-feira (5). O projeto “Mulheres que fazem e acontecem” é uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de Esporte e Lazer e o Pátio Alcântara. E será oferecido às terças e quintas-feiras, às 9 horas.

Junto com a aula, ainda foi realizado um bate papo com as participantes para divulgar os serviços da Assistência Social e levar informações sobre os equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher.

“Hoje estamos iniciando a ginástica aqui no Pátio, que muito irá beneficiar às mulheres do entorno e propiciará uma melhora da qualidade de vida. É importante ressaltar que todo o projeto desenvolvido pela subsecretaria busca divulgar todos os equipamentos, pois é um trabalho preventivo que vem dando certo. A aproximação com novos grupos faz com que as mulheres conheçam e divulguem as informações referentes ao enfrentamento à violência”, disse a subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina Silva.

Josiane Lúcio, de 59 anos, participou do primeiro aulão e está animada para os próximos encontros.

“A ideia é fantástica! A gente se exercita, conhece outras pessoas, faz amizade, conversa, se diverte e ainda recebe informações que podem nos ajudar ou ajudar uma vizinha, um parente. Adorei a iniciativa, já estou empolgada e contando as horas para a próxima aula”, diz.

Ainda há vagas. Para se inscrever, basta entrar no site www.patioalcantara.com.br/nosso-patio/.