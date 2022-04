A médica generalista, Dra. Ana Sodré, alerta sobre o perigo do sobrepeso. - Divulgação

Publicado 05/04/2022 17:43 | Atualizado 05/04/2022 18:04

Nesta quinta-feira sete de Abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde, data criada pela Organização Mundial da Saúde em 1948, para tratar sobre a qualidade de vida da população. E para isso várias ações podem contribuir para uma melhora para um estilo de vida melhor. Isso inclui desde inserir atividade física na rotina até mesmo ler um livro, cuidar da mente e da autoestima.



A psicóloga Wilsimara Souza explica que no olhar popular, há vários desalinhamentos no entendimento sobre a autoestima. A visão mais comum seria o gostar ou não do que refletimos no espelho. A autoestima está ligada a auto imagem, auto validação e a avaliação que se faz de si.

"Um dos principais caminhos para se construir e manter uma autoestima equilibrada, e na maior parte das vezes positiva, é ter o fortalecimento e uma boa administração de três fatores muito importantes: a autoaceitação, autoconfiança e o autoamor, que geram pensamentos, sentimentos e consequentemente comportamentos positivos quando bem estruturados, em relação ao olhar de valor de quem se é quanto pessoa e sua capacidade", explicou a pscóloga.



E na busca pela qualidade de vida até mesmo cuidar do sorriso é uma questão de saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, aponta uma média de que adultos com 28 anos já perderam 5 dentes (do total de 32). A cirurgia dentista da Oral Unic São Gonçalo, Lauane Alves, que atende no bairro Zé Garoto, explicou sobre a saúde bucal e como o sorriso e a autoestima estão diretamente relacionados, sendo um elemento de interação social.



A acompanhante Maria Aparecida é um desses exemplos. "Antes do meu tratamento meus dentes eram horríveis. Eu não sorria e procurava conversar com a boca mais fechada que pudesse, ou colocava a mão na frente. Agora não", desabafou a moradora de São Gonçalo.



Outro exemplo para lembrar do cuidado com a saúde é em relação ao sobrepeso. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os índices de obesidade triplicaram de 1975 até esse ano. A médica generalista, Dra. Ana Sodré, conta do perigo dessa doença, que é considerada o mal do século, e explica o que fazer para manter uma vida mais saudável e reverter esse quadro.



"A obesidade está relacionada a um desequilíbrio entre o que é ingerido e o que é gasto, que tem relação com atividades e metabolismos, por exemplo. Evitar alimentos industrializados, aumentar consumo de folhas e verduras e procurar um profissional adequado", frisou a médica generalista Dra. Ana Sodré.