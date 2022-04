O livre Golpe Derrotado faz sucesso por onde é lançado. Na foto: Rodrigo Neves com o reitor Antônio Nobrega, reitor da UFF. - Divulgação

O livre Golpe Derrotado faz sucesso por onde é lançado. Na foto: Rodrigo Neves com o reitor Antônio Nobrega, reitor da UFF.Divulgação

Publicado 11/04/2022 16:16

O jornalista PH de Noronha e o pré-candidato ao governo do Rio Rodrigo Neves autografam o livro Golpe Derrotado - a verdade sobre a conspiração para destruir Rodrigo Neves e capturar a Prefeitura de Niterói - nesta terça-feira, 12 de abril, a partir das 18h, durante evento em defesa da democracia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro do Rio.

Na ocasião, estarão presentes também o presidente da OAB, Luciano Bandeira, o secretário geral da instituição, Álvaro Quintão, o advogado Técio Lins e Silva, que coordenou civicamente a defesa jurídica do caso e assina a apresentação do livro, além de juristas da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).

Desde que chegou às livrarias, Golpe Derrotado já é o quinto livro mais vendido em não-ficção no país. Ao longo de 320 páginas, o texto reúne depoimentos de personagens importantes dos cenários político e jurídico nacionais, como o ex-governador e presidenciável Ciro Gomes, além de histórias sobre o período em que o então prefeito de Niterói Rodrigo Neves ficou preso, durante 93 dias, entre o fim de 2018 e início de 2019. Até hoje, não foi apresentada nenhuma prova e Rodrigo Neves não foi ouvido no processo.

Rodrigo Neves (PDT), atual pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, foi solto em 2019 por determinação do Tribunal de Justiça, retomou o mandato na Prefeitura de Niterói - concluído com 85% de aprovação pública - e elegeu o sucessor, Axel Grael, no primeiro turno, com 62% dos votos em 2020.