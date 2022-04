O subsecretário de Turismo e Cultura, Eric Rodrigues, quer que os gonçalenses façam o turismo interno conhecendo, por exemplo, a Fazenda Colubandê. - Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:20

Com a ideia de disseminar a importância do turismo como gerador de emprego e de desenvolvimento local, a Secretaria de Turismo e Cultura irá promover o “2° Workshop de Turismo - São Gonçalo: conhecer para valorizar'', na próxima segunda-feira (11), às 9h, no Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha, no Centro.

Com foco nos gestores municipais, empresários, profissionais e interessados no segmento, o evento vai contar com a participação do palestrante Felipe Rocha, turismólogo, pós-graduado em Gestão Pública, guia de turismo e ex-secretário de Turismo.

“Nosso objetivo é propagar o potencial turístico de São Gonçalo e potencializar o relacionamento com as lideranças do setor do Turismo do município. Além disso, queremos fazer com que o gonçalense passe a ter interesse no turismo interno”, disse o subsecretário de Turismo e Cultura, Eric Rodrigues.