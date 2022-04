Equipes da Secretaria de Ordem Pública iniciaram o processo de organização e fiscalização do calçadão comercial. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/04/2022 16:24

A Prefeitura de São Gonçalo segue ordenando os espaços públicos do município. Após a entrega das 142 barracas licenciadas para ambulantes do Espaço Raul Veiga, em Alcântara, na manhã desta segunda-feira (11), equipes da Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, iniciaram o processo de organização e fiscalização do calçadão comercial.

A liberação da calçada lateral à esquerda do espaço, que antes era ocupada por vendedores informais, entrará na fase de obras. O intuito é garantir cada vez mais o desbloqueio do acesso público e manter os locais disciplinados.

Ao todo, quatro agentes do controle urbano ficarão parqueados em pontos específicos ao longo da área comercial, durante tempo indeterminado, para verificação da utilização das barracas licenciadas aos vendedores informais e manutenção da área.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, que acompanhou toda a ação, reforça a necessidade de garantir o ordenamento das calçadas e locais públicos da cidade.

"Atuaremos no Espaço Raul Veiga diariamente, realizando fiscalizações, orientando os vendedores ambulantes para que a organização nessa área comercial continue sendo mantida. As equipes ficaram circulando e checando se as barracas estão no padrão original, exigido pelo município", afirmou Rogério.

A operação também contou com o apoio da Secretaria de Conservação e da Guarda Municipal de São Gonçalo.