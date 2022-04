O subsecretário de Turismo e Cultura Eric Rodrigues disse que São Gonçalo passa por um momento de recuperação da autoestima. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 12/04/2022 16:46

A Secretaria de Turismo e Cultura realizou o “2° Workshop de Turismo - São Gonçalo: conhecer para valorizar”, nesta segunda-feira (11), no Teatro Municipal. O ponto central do evento foi estimular a realização do turismo interno, através de projetos de três roteiros turísticos, além da importância do setor como gerador de emprego e de desenvolvimento local.

“São Gonçalo passa por um momento de recuperação da autoestima. Não podemos mais aceitar ouvir o próprio gonçalense dizer que ‘a cidade não tem nada’. Não podemos mais acreditar nessa falácia. Esse pensamento só será mudado quando as pessoas conhecerem o potencial turístico da nossa cidade, para isso desenvolvemos projetos para explorar o turismo interno”, contou o subsecretário de Turismo e Cultura, Eric Rodrigues.

O workshop foi ministrado por Felipe Rocha - turismólogo, pós-graduado em Gestão Pública, guia de turismo e que agora faz parte da equipe técnica da Secretaria de Turismo e Cultura - que desenvolveu roteiros turísticos que, inicialmente, serão desenvolvidos com todas as crianças das escolas municipais.

“Não é loucura falar de turismo em São Gonçalo, temos uma história riquíssima e atrativos culturais, econômicos e ecológicos que devem ser explorados. O maior potencial de São Gonçalo é o munícipe, e sabemos que tudo que é feito com seriedade dá certo. Os roteiros turísticos incluem o Museu de Imigração na Ilha das Flores, o Centro de Tradições Nordestinas, o Mirante de Neves, a Fazenda Colubandê, as APAs de Pendotiba e do Engenho Pequeno, entre outros locais. Nossa expectativa é que em um ano todas as crianças do município conheçam esses locais. Além disso, temos projetos de longo prazo, como a formação de guias turísticos”, informou Felipe.

O workshop contou com a participação de dezenas de turismólogos, guias turísticos, gestores e interessados no segmento que destacaram a importância da iniciativa para o crescimento do setor na cidade.

“Fico muito empolgada e esperançosa com a realização do workshop e a divulgação dos projetos de Turismo em São Gonçalo porque sou turismóloga e na época da faculdade essas iniciativas não existiam. Depois que me graduei em bacharel em Turismo, fiz o curso de guia de turismo e não tinha área de atuação na cidade e precisei ir para outro município para poder trabalhar. Com esses projetos fico muito feliz pois são enormes as expectativas de atuar na minha área na cidade onde nasci e fui criada”, disse a turismóloga Priscila Falcão.