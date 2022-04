A prova será realizada no dia 12 de junho (domingo), no polo Cederj de São Gonçalo, com duração de 3 horas. - Divulgação PMSG

A prova será realizada no dia 12 de junho (domingo), no polo Cederj de São Gonçalo, com duração de 3 horas. Divulgação PMSG

Publicado 12/04/2022 17:12 | Atualizado 12/04/2022 17:15

Para os estudantes que completaram o Ensino Médio e não têm disponibilidade para estudar de forma 100% presencial, estão abertas, até o dia 8 de maio, as inscrições para as 7589 vagas de ampla concorrência para o Vestibular do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) 2022.2.

Dentre elas, mais de 400 vagas são para o pólo de São Gonçalo. O concurso é realizado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A taxa de inscrição é R$ 89 e pode ser paga até 9 de maio. O link para se inscrever é www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-2/.



A prova será realizada no dia 12 de junho (domingo), com duração de 3 horas. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova munido, exclusivamente, de caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta e o original do documento de identificação com o qual se inscreveu.



As graduações oferecidas pelo Vestibular Cederj 2022.2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo; e os cursos de Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.



Instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).