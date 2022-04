O segundo espaço dedicado aos autistas em São Gonçalo abre as portas para os 150 alunos que foram contemplados por meio de sorteio público. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O segundo espaço dedicado aos autistas em São Gonçalo abre as portas para os 150 alunos que foram contemplados por meio de sorteio público.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/04/2022 18:11

O Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, já tem data para inauguração. No dia 20 de abril, o segundo espaço dedicado aos autistas em São Gonçalo abre as portas para os 150 alunos que foram contemplados por meio de sorteio público, que aconteceu nesta quarta-feira (13), no auditório da Secretaria de Educação, com a presença de responsáveis e transmissão ao vivo pelo Instagram da secretaria.

A publicação da relação dos sorteados para as vagas imediatas e de cadastro de reserva se dará através do Diário Oficial do município. Os nomes dos contemplados constarão em livro de ata do Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, que será utilizado no período da matrícula.

“Nossa intenção com o sorteio público é mostrar transparência na seleção de novos alunos no Centro de Referência. Já começaremos os trabalhos com esses alunos ainda este mês e já iniciamos os preparativos para reforma e inauguração do terceiro Centro de Referência em Autismo, no Mutondo, que será inaugurado este ano”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Foram disponibilizadas 150 vagas, distribuídas da seguinte forma: 100 vagas para alunos da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo; 50 vagas para alunos que não são da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo e 20 vagas para cadastro de reserva, sendo 10 vagas para alunos da rede e 10 para alunos que não são da rede.