A tradicional Fazenda do Colubandê recebeu uma iluminação verde para a Campanha, que alerta sobre os riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Divulgação

Publicado 14/04/2022 17:31

Ao seguir as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, nesta quarta-feira (13/04), a Fazenda do Colubandê recebeu uma iluminação especial em alusão ao “Abril Verde”, segundo o Comando de Policiamento Ambiental (Cpam).



"O mês de abril é marcado pelo movimento “Abril Verde”, instituído para conscientização sobre a segurança e saúde no trabalho, tendo como metas prioritárias a prevenção aos riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no nosso país", afirmou o órgão no texto.



Segundo o Comando, o mês foi escolhido em virtude do apoio da instituição a Organização Internacional do Trabalho e pela Lei n° 11.121/2005, do dia 28 de abril, como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.



"Aqui no CPAm estamos todos juntos pela saúde e segurança no trabalho", ressaltou a instituição em nota.