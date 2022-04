Capitão da Polícia Militar, Wellington Candido Moreira Junior assume o cargo. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Capitão da Polícia Militar, Wellington Candido Moreira Junior assume o cargo.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 20/04/2022 16:20 | Atualizado 20/04/2022 16:22

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, não para. E para estreitar ainda mais a atuação integrada com a Polícia Militar no município foi ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) buscar um nome para comandar a Secretaria de Ordem Pública. Nesta terça-feira (19), o capitão PM Wellington Candido Moreira Junior, que até março deste ano comandava a equipe Bravo, foi convidado pelo prefeito para comandar a secretaria, substituindo o Major David Ricardo, que estava à frente da Pasta desde o início da atual gestão.

O novo secretário, Capitão Wellington Moreira, afirmou que dará continuidade ao trabalho que estava sendo realizado, buscando melhorar ainda mais os indicadores de criminalidade.

"Vamos dar continuidade ao trabalho, desenvolvendo ainda mais o que tem sido feito, seguindo as determinações do prefeito Capitão Nelson. Iremos focar na questão da retirada de barricadas e fazer a interlocução com os órgãos de segurança pública, para termos uma relação mais próxima no município. A população pode esperar um trabalho com mais afinco, com bastante qualidade, para continuarmos melhorando os índices de criminalidade”, declarou o secretário de Ordem Pública.

O Capitão Wellington Moreira afirmou que está atento a uma das questões mais problemáticas da segurança pública no município, que é a retirada de barricadas.

“A interlocução com o 7º Batalhão de Polícia Militar é fundamental. Vamos solicitar o trabalho, através de apoio pessoal e material, para conseguirmos fazer o serviço de retirada de barricadas, melhorando assim a sensação de segurança da população gonçalense”, garantiu.

O prefeito Capitão Nelson fez questão de agradecer ao trabalho incansável realizado por Major David à frente da Secretaria de Ordem Pública.

"Estamos iniciando uma nova fase em relação ao combate à criminalidade em São Gonçalo, dentro do que nos cabe e em total sintonia com as demais forças de segurança. Mas não podemos deixar de destacar o importante papel do Major David na implantação das ações com a expansão da Operação São Gonçalo Presente, quando conseguimos reduzir sensivelmente os índices de vários delitos, em especial roubo de carro, roubo a pedestres e de carga", destacou o prefeito.

Capitão da Polícia Militar, Wellington Candido Moreira Junior, de 35 anos, é graduado em Direito, possui duas pós-graduações em Políticas e Gestão em Segurança Pública e em Ciências Jurídicas. Iniciou na área de segurança como guarda municipal em Niterói e desempenhou várias funções na Polícia Militar.

Em 2014 a 2015, comandou equipes de Operações Especiais na Unidade de Intervenções Táticas. Atuou como chefe da segunda Seção de Inteligência de 2016 a 2017. Tornou-se subcomandante operacional da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Morro dos Macacos, em 2017.

Foi coordenador do Programa Niterói Presente de 2020/2021, alçando importantes reduções em índices de criminalidade no município. De setembro de 2021 a março de 2022, assumiu como comandante da equipe Bravo de Operações Especiais do Bope.