O prefeito Capitão Nelson esteve acompanhando toda a ação das equipes. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O prefeito Capitão Nelson esteve acompanhando toda a ação das equipes.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/04/2022 19:49 | Atualizado 30/04/2022 19:53

Após a forte chuva que atingiu o município no início da madrugada deste sábado (30), a Prefeitura de São Gonçalo mobilizou diversas secretarias para prestar auxílio nos locais que foram afetados. Nas primeiras horas da manhã, a Secretaria de Assistência Social ficou de prontidão para dar suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, três pontos de apoio foram abertos, nos bairros do Jardim Catarina, na Escola Municipal Aida Vieira; no Salgueiro, na Quadra do Salgueiro, na Rua Capitão Antônio Franklin; e na Palmeiras, na Escola Municipal Marcílio Dias.



A Secretaria de Conservação também esteve atuando nas área atingidas, com auxílio de caminhões e retroescavadeiras, desobstruindo redes de esgoto e de águas pluviais em vias de Vila Três, Miriambi, Alcântara, Neves, Porto da Pedra, Pacheco, Colubandê, Jardim Catarina, Laranjal, Sacramento, entre outros bairros.



A cidade continua em estágio de alerta e a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo segue com serviço de monitoramento. Na Rua Itajuru, em Vista Alegre, após um rio transbordar, o muro de uma residência acabou cedendo. Ninguém ficou ferido. Equipes da Defesa Civil estiveram no local vistoriando e prestando auxílio às famílias. Não houve acionamento de sirene. Em decorrência das chuvas nas últimas horas, uma pessoa morreu. Um carro caiu em um rio no bairro Monjolos; dos cinco ocupantes do veículo, um morreu no local e quatro tiveram ferimentos leves.



Por conta da chuva, oito pessoas ficaram desalojadas e 23 desabrigadas. As famílias estão recebendo auxílio da Assistência Social. Os bairros mais afetados pelo acúmulo de água foram Trindade, Porto Velho, Barro Vermelho, Jardim Catarina, Sacramento, Pita, Engenho Pequeno, Zumbi e Vista Alegre.



O prefeito Capitão Nelson esteve acompanhando toda a ação das equipes, durante o dia, orientando a população gonçalense a solicitar auxílio através dos canais de atendimento da Prefeitura. Ele percorreu vários bairros atingidos pelas chuvas. No Laranjal, onde a queda de uma árvore interditou uma rua, ele acompanhou o trabalho da equipe de Parques e Jardins até a liberação da via.



"Estamos com todas as equipes das pastas atuando em São Gonçalo. Servidores da Assistência Social e Defesa Civil seguem dando suporte à população no Jardim Catarina, um dos locais mais afetados em nosso município. Cada pessoa que tenha conhecimento de algum dano que tenha ocorrido devido ao grande acúmulo de chuva que caiu sobre a cidade deve entrar em contato com os canais de atendimento do Colab ou o telefone da Defesa Civil, para que possamos direcionar o auxílio”, disse o prefeito.

OCORRÊNCIAS - Desde a noite de sexta-feira (29/04), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) já atuou em mais de 215 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o Estado. Foram 46 salvamentos de pessoas; 81 cortes de árvores; 28 deslizamentos/ desabamentos e 64 alagamentos/ inundação.



Na capital fluminense, o Corpo de Bombeiros RJ foi acionado para 11 salvamentos de pessoas; 13 cortes de árvores; 11 deslizamentos/ desabamentos e 36 alagamentos/ inundação. Os bombeiros também socorreram cinco pessoas em um rio em São Gonçalo, no bairro Monjolos. Uma delas foi resgatada sem vida. A previsão do tempo é de pancadas de chuva forte em pontos isolados durante a tarde e chuvas moderadas durante a noite e a madrugada.