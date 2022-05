Dois empresários foram presos no bairro Trindade, segunda a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). - Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:37

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta segunda-feira (02/05), dois empresários no bairro Trindade, em São Gonçalo, durante uma ação de fiscalização de ferros-velhos. A ação contou com o apoio das concessionárias de serviços ferroviários, de energia, telefonia e de água.

Segundo as investigações, os presos são proprietários de uma recicladora. No local, os agentes encontraram centenas de hidrômetros desmontados e cortados, baterias estacionárias e outros objetos utilizados pelas concessionárias de serviços públicos. Além disso, no estabelecimento foram encontradas duas ligações clandestinas de distribuição de água potável e de energia elétrica.

A ação teve como objetivo coibir a receptação de cabos (elétricos, de telefonia e de internet), trilhos e grampos de linhas férreas, além de hidrômetros. Além da busca por materiais furtados ou desviados, as equipes também verificaram os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos.