A ação integrada atendeu a uma denúncia de poluição sonora em uma empresa de serviços marítimos. - Divulgação site PMSG

A ação integrada atendeu a uma denúncia de poluição sonora em uma empresa de serviços marítimos.Divulgação site PMSG

Publicado 05/05/2022 18:29

Uma ação integrada entre a Secretaria de Meio Ambiente, a 6ª Unidade de Polícia Ambiental e o Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (Gpam), da Guarda Municipal de São Gonçalo, atendeu a uma denúncia de poluição sonora em uma empresa de serviços marítimos, localizada na Rua Travessa Conceição Correia, no bairro Santa Catarina.

A denúncia foi enviada via aplicativo Colab à Secretaria de Meio Ambiente, que se dirigiu ao local, na tarde de quarta-feira (4), para realizar uma vistoria no estabelecimento. A equipe fez o procedimento de inspeção, não localizando nenhuma irregularidade aparente.



O responsável pelo estabelecimento foi intimado a comparecer à Secretaria de Meio Ambiente, no prazo de sete dias, para que seja feita uma análise minuciosa sobre a documentação de licenciamento da empresa.

Por lei, é proibido perturbar o sossego alheio fazendo barulho acima dos limites estabelecidos. O Decreto Municipal n° 111/2001 determina que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana é proibido.



Solicitação – Os munícipes que desejam colaborar com a construção de uma cidade melhor podem usar o aplicativo Colab para fazer suas solicitações.

Sobre o Colab - A ferramenta é uma plataforma digital gratuita para ser baixada em todos os dispositivos móveis, onde a população pode solicitar serviços da zeladoria urbana, fazer sugestões e avaliar os desempenhos da gestão municipal. Através do aplicativo, os moradores também respondem a consultas públicas sobre intervenções programadas para a cidade.



Além de colaborar com a construção de uma cidade melhor, os usuários do Colab recebem informações do seu interesse, que são divulgadas dentro da plataforma, como: vacinação, emergências climáticas, interdição de vias públicas, entre outras.