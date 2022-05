Um dia de tratamento facial com maquiagem, spa para as mãos, além da distribuição de brindes e um café da manhã foram oferecidos para as mães. - Site PMSG

Publicado 05/05/2022 19:04 | Atualizado 05/05/2022 19:05

O Espaço Rosa, local dedicado à saúde da mulher gonçalense, em comemoração ao Dia das Mães, no próximo domingo, preparou um evento especial nesta quinta-feira (5). O equipamento ofereceu às pacientes um dia de tratamento facial, maquiagem, spa para as mãos, além da distribuição de brindes e um café da manhã.

A primeira-dama, Dona Marinete Ruas, esteve presente prestigiando o evento e disse que essa é uma forma de homenagear as mães que passam por tratamento oncológico.

“Essas pacientes estão passando por uma série de consultas e exames que podem mexer com a autoestima de cada uma. Oferecer esse tipo de serviço para elas é muito importante”, disse.

A coordenadora do espaço, Marcela Brasil, lembrou que, além dos cuidados oferecidos nesta quinta-feira, o espaço está arrecadando hidratantes. “Pacientes que estão em tratamento de quimioterapia ficam com a pele mais ressecada, o que aumenta as chances de cortes e feridas que demoram a cicatrizar e podem levar a infecções. Então, estamos arrecadando doações de hidratantes para que possamos distribuir para essas pacientes que iniciam o tratamento aqui ”, contou Brasil.

Entre as participantes do evento estava Lucimare Sobral, que é paciente oncológica e confeccionou almofadas que auxiliam na recuperação pós cirurgia. “Essa almofada em forma de coração é para trazer conforto às pacientes operadas. Ela ajuda a relaxar quando usada para apoiar o braço”, disse Lucimare.

Surama Sobral, irmã de Lucimare, disse que teve a ideia de confeccionar a almofada depois de ver o processo que sua irmã passou durante a luta contra o câncer.

“Minha irmã passou por tudo com muita tranquilidade. E essa almofada ela recebeu no Inca após a sua cirurgia. Foi quando surgiu a ideia de fazer igual no grupo de artesanato da nossa igreja e doar para o espaço. Agora também vamos fazer uma bolsa para ao pacientes que usam o dreno”, contou Surama.