Lei foi criada para estimular a industrialização como aconteceu com complexo industrial da B. Braun Brasil, em Guaxindiba.Divulgação

Publicado 09/05/2022 20:47

O município de São Gonçalo foi incluído em lei que reduz para apenas 2%, por até 25 anos, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as empresas que se instalarem no município. A medida, sancionada pelo governador Cláudio Castro no último mês, atualiza a Lei nº 6.979 de 2015 sobre o tema.

A lei foi criada para estimular a industrialização e diminuir as desigualdades regionais no Estado, gerando incentivo fiscal e atraindo novos investimentos para os municípios beneficiados. A norma contempla outros 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

“Essa lei só contemplava municípios localizados no interior do Estado e por conta disso muitas indústrias estavam migrando para estas cidades. Agora, com a abertura para São Gonçalo, vamos trabalhar para fazer o sentido inverso, atrair empresas para cá. São Gonçalo sempre teve vocação industrial e queremos resgatar isso. Definitivamente, São Gonçalo entrou no radar das grandes indústrias”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

Segundo a Prefeitura, em 2021, o município de São Gonçalo registrou mais de 5,2 mil postos de trabalho formais gerados. "Entre os municípios ao leste da Baía de Guanabara, São Gonçalo ficou na segunda colocação de geração de empregos. O resultado foi divulgado no início deste ano pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), através da plataforma Retratos Regionais", afirmou o Executivo gonçalense no texto.