A Igreja Matriz, na Alameda Pio XII, no Zé Garoto, está no roteiro chamado de "Rota da Guanabara".Divulgação

Publicado 10/05/2022 11:40 | Atualizado 10/05/2022 11:41

Por incrível que pareça o município de São Gonçalo conta com diversas opções de lazer e ecoturismo espalhados por toda a cidade, que não são explorados. Mas, para mudar essa realidade e com o objetivo de estimular o turismo receptivo, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura elaborou três roteiros para serem visitados e realiza uma série de eventos e capacitação para estimular o setor.

O subsecretário de Turismo e Cultura, Eric Rodrigues, disse que São Gonçalo tem grande potencial turístico. "Queremos mostrar isso primeiramente aos moradores do município, pois sabemos que muitos ainda acreditam na falácia daquele pensamento de que 'a cidade não tem nada'. Inicialmente vamos desenvolver os roteiros com as crianças das escolas municipais, para que conheçam a história da cidade onde moram. Nossa expectativa é de que, em um ano, todas as crianças do município conheçam esses locais. Além disso, temos projetos de longo prazo, como a formação de guias turísticos", afirmou Rodrigues.



De acordo com as informações, o primeiro roteiro, chamado de “Rota da Guanabara”, é formado pelo Mirante de Neves, o Centro de Tradições Nordestinas e o Museu da Imigração, na Ilha das Flores. O segundo, denominado como Centro Histórico Cultural, conta com a Igreja Matriz de São Gonçalo, a Casa das Artes e o Teatro Municipal. E o terceiro roteiro, batizado como “Natureza e Aventura”, é composto pela Fazenda Colubandê e pelas APAs do Engenho Pequeno e Estâncias de Pendotiba.



Confira os endereços dos pontos turísticos:



O Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino” fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves. No momento, o local passa por reformas em sua extensão e será reinaugurado no dia 28 de maio;



Mirante de Contemplação Professor Elmo da Silva Amador: fica no complexo do Centro de Tradições Nordestinas;



Museu da Imigração da Ilha das Flores: Av. Paiva, 426-148, Neves. Visitação: terça a domingo, das 9h às 17h;



Igreja Matriz de São Gonçalo: Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto;



Casa das Artes: Rua Cel. Moreira César, s/nº, Zé Garoto. Atualmente conta com a exposição “Sob o Clarobscuro”, do artista plástico Bruno Silva. A mostra pode ser visitada de segunda a segunda, das 9h às 21h. A entrada é franca e indicada a todas as idades;



Teatro Municipal de São Gonçalo: Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro;



Fazenda Colubandê: Rua Expedicionário Ari Rauen, s/n, Colubandê;



Apa Engenho Pequeno: Rua Acácio Raposo, Engenho Pequeno. O horário de funcionamento é das 7h às 16h, diariamente. As visitas nos finais de semana e as atividades realizadas em grupo acontecem somente com agendamento prévio na própria APA ou na Secretaria de Meio Ambiente, através dos telefones 2199-6511 e 2199-6336;



APA Estâncias de Pendotiba: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula. Diariamente, das 9h às 17h.