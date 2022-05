O objetivo é garantir aos responsáveis a prioridade nos órgãos privados e públicos. - Divulgação

O objetivo é garantir aos responsáveis a prioridade nos órgãos privados e públicos.Divulgação

Publicado 12/05/2022 18:01

A Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão, da Secretaria de Assistência Social, realizou uma ação na Clínica da Criança, no Centro de São Gonçalo, para cadastramento e posterior entrega de carteira de identificação de crianças com Transtorno do Espectro do Autista e Síndrome de Down. O objetivo é garantir aos responsáveis a prioridade nos órgãos privados e públicos, principalmente saúde, educação e assistência social.

Para Tathiana Delgado, diretora da Clínica da Clínica, a ação é de grande importância, pois o documento evita constrangimentos para os responsáveis e para a própria criança. “Além da prioridade na nossa unidade, com a carteirinha em mãos os responsáveis não precisam andar com o laudo. Esse documento é um benefício para as crianças e para os responsáveis”, disse.

A coordenadora de Inclusão da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão, Roberta Maia, disse que a iniciativa é um grande passo na inclusão das crianças. "Nem sempre as pessoas percebem que o responsável está com uma criança autista ou com down. E isso causa uma série de transtornos. Com a carteirinha, que vem com os dados e a lei, o direito deles fica assegurado”.

O documento de identificação foi criado em virtude da Lei nº 1253/2021, a partir do projeto de Lei 078/2021, de autoria do vereador Nelsinho Ruas.

A auxiliar de escritório Luzimara Nunes, de 31 anos, é mãe do Gabriel, de 3 anos, que foi diagnosticado há dois anos com Transtorno do Espectro Autista. Ela disse que precisou deixar o trabalho para buscar os tratamentos para o filho.

“Todo lugar que eu vou, mesmo ele sendo criança, não tinha prioridade. Então eu demorava muito nas consultas, nas terapias. E acabei precisando pedir demissão para me dedicar 100% ao tratamento dele. E ele quando a gente chega nos lugares, manter ele quieto é difícil. Com essa carteirinha, vai ser muito mais fácil porque consigo ser logo atendida e posso voltar com ele para casa o mais rápido possível”, disse.

A ação aconteceu somente nesta quinta-feira (12) na Clínica da Criança. Mas quem quiser solicitar a carteirinha basta comparecer no Espaço Azul que fica no segundo piso do Shopping São Gonçalo, de segunda a sexta, das 10h às 18h.

O responsável deve levar certidão de nascimento, laudo com CID, comprovante de residência de São Gonçalo, foto 3x4 da pessoa com Transtorno do Espectro Autista ou Síndrome de Down, telefone de contato, documento de identidade do responsável, tipo sanguíneo. Todos os documentos originais com cópia.