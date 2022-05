Os moradores do bairro Galo branco receberem atendimentos. - Divulgação PMSG

Publicado 12/05/2022 15:25

A Unidade de Saúde da Família do Galo Branco realizou, nesta quinta-feira (12), uma ação pelo Dia Internacional da Enfermagem. Os moradores do bairro, além de receberem atendimento para cuidar da saúde, também participaram de uma oficina de artesanato e tiveram a oportunidade de aproveitar serviços voltados para a beleza.

Foram oferecidas aferição de pressão e glicose, avaliação nutricional e odontológica, com limpeza e aplicação de flúor; orientação jurídica, principalmente de questões de família; aulas de artesanato e cuidados com a beleza - corte de cabelo, manicure e limpeza de pele. A unidade contou ainda com a colaboração do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, da Coordenação de Políticas Públicas de Combate ao Câncer e da Escola Técnica Futurama.

Os profissionais do Núcleo de Apoio da Saúde da Família (Nasf) das áreas de Fisioterapia, Psicologia, Assistência Social e Educação Física estiveram presentes, realizando avaliações nos pacientes. Dependendo dos resultados, os usuários poderão ser encaminhados para marcações de consultas e tratamentos.

“Não fazemos atendimento de emergência. Dependendo da demanda, realizamos o encaminhamento de acordo com a especialidade. Todos são atendidos de forma acolhedora e vão receber a orientação necessária”, disse o administrador do local, enfermeiro Vinícius do Carmo Furtado.