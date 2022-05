A ação aconteceu no calçadão do Alcântara. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 16/05/2022 17:19

A Secretaria de Transporte de São Gonçalo, em integração com a Secretaria de Saúde, Sest/Senat, Policia Rodoviária Federal, Detran-RJ e Arteris Fluminense, iniciou as atividades de conscientização do Maio Amarelo. Nesta segunda-feira (16), a ação aconteceu no calçadão do Alcântara, com a distribuição de brindes e panfletos falando sobre a segurança viária, chamando atenção da sociedade para o elevado número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e também para os impactos sociais, emocionais e econômicos decorrentes desses desastres.

A costureira Eliamara Gomes, de 56 anos, perdeu o filho atropelado há 18 anos. Ela elogiou o trabalho de conscientização e pediu para que os motoristas sejam mais prudentes.

“Meu filho estava jogando bola com os amigos na porta de casa à noite, porque estava muito calor. Uns homens entraram na rua de carro, apostando corrida e atropelaram meu filho. Ele tinha 19 anos na época”, conta Eliamara, emocionada. “É muito importante esse tipo de trabalho que eles estão fazendo. Nem todo mundo vai ouvir, mas quem eles conseguirem conscientizar já é uma vitória”, disse.

O secretário de Transportes, Fábio Lemos, diz que a abordagem específica para cada categoria de motorista é uma forma de melhor conscientização.

“O panorama de altos índices de acidentes nas estradas e dentro da nossa cidade precisa ser mudado. Nosso objetivo é mudar a mentalidade dos condutores. Eles precisam ser mais prudentes e se preocuparem com a própria segurança, além da segurança de terceiros”, disse.

Maio Amarelo – Criada em 2014, essa é a nona edição da campanha, que foi idealizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o SEST/SENAT são os apoiadores centrais da campanha, pelo segundo ano.

A programação é a seguinte:

18/05 – Palestra Educativa de Trânsito – Prudência no Trânsito - Público-alvo: Motoristas de ambulâncias do Município de São Gonçalo;

20/05 – Ação Educativa de Trânsito em frente ao SEST/SENAT (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran), SEST/SENAT, Secretaria de Saúde e Defesa Civil) - Público-alvo: Trabalhadores do setor de transportes em geral;

23/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR- 101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran), SEST/SENAT, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ, Arteris Fluminense) - Público-alvo: motociclistas que trafegam pela rodovia;

25/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR-101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran) e a Operação Saúde, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), SEST/SENAT,Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ e Arteris Fluminense) - Público-alvo: Caminhoneiros que trafegam pela BR-101.