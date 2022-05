A primeira demonstração aconteceu na Clínica do Mutondo. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A primeira demonstração aconteceu na Clínica do Mutondo.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/05/2022 15:13

Alunos da Academia da Saúde da Clínica Gonçalense do Mutondo e as puérperas e gestantes da Maternidade Municipal Mário Niajar, no Mutondo, receberam orientações sobre aleitamento materno e doação de leite humano nesta terça-feira (17). Os eventos foram para lembrar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que é comemorado no dia 19 de maio. Na próxima quinta-feira (19), o evento será no Posto de Saúde Ana Nery, no Gradim, a partir das 9h.

A Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo visitou as unidades de saúde com a equipe do Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) para mostrar como pode ser feita a doação do leite e a sua importância para a saúde da criança até a vida adulta.

A primeira demonstração aconteceu na Clínica do Mutondo. Após a apresentação do Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno e sua atividades voltadas para gestantes e puérperas, a coordenadora da Atan, a nutricionista Aline Aguiar, fez uma dramatização sobre a amamentação e o desperdício de leite, dando dicas sobre como ordenhar e armazenar o leite materno para doação. A enfermeira do banco de leite do Huap, Ediane de Andrade Ferreira, tirou dúvidas e também falou sobre a importância da amamentação e da doação.

“Não importa a quantidade. Tem bebê prematuro que toma 1ml de leite. Então, toda doação é importante. A equipe do Huap tem rota de transporte para São Gonçalo, que acontece toda quarta-feira, para a busca do leite. Além da retirada do leite materno, também ajudamos as mães que têm dificuldade em amamentar. A equipe também orienta as mães como fazer as doações e os cuidados com a higienização para a retirada do leite”, explicou Ediane.

Na maternidade, as puérperas também foram orientadas sobre a existência do Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno e do Banco de Leite do Huap. “O grupo não só ajuda as mães que têm dificuldades para amamentar, mas ensina sobre nutrição, dá apoio psicológico e ainda ajuda com orientações e tira dúvidas sobre as relações de trabalho”, explicou Aline.

Para saber como doar o leite materno, o Banco de Leite do Huap disponibiliza o telefone (21) 99648-7654, que também é whatsapp. O instagram é @amamentenauff.blh. As doações são distribuídas para os bebês que não conseguem ser amamentados pelas mães na unidade intensiva de saúde. As atividades contaram com a parceria da Academia da Saúde e acadêmicas de nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno

O Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno na Clínica Gonçalense do Mutondo mantém o atendimento fixo para as mamães e gestantes que precisam de ajuda, orientações e também para tirar dúvidas sobre o aleitamento materno, seus mitos e verdades, às segundas, terças, quartas e quintas, sempre das 9h às 17h. O atendimento também acontece no Posto de Saúde Ana Nery, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

As mães que fazem parte do grupo aprendem sobre as principais dificuldades da amamentação, recebem dicas para driblá-las e orientações – durante a gestação e no pós-parto. As mamães também recebem orientação nutricional, sobre introdução alimentar dos bebês, sobre os direitos da mãe e da criança, suporte, apoio emocional e incentivo à doação de leite materno.

O trabalho do grupo visa minimizar as dificuldades encontradas e auxiliar o manejo da amamentação. O acompanhamento inicia-se no pré-natal e estende-se até os dois anos de idade da criança.