Durante as inspeções, a Vigilância encontrou lixo, caixas de papelão, caixotes, alimentos, bebidas e material de limpeza amontoados no mesmo lugar.Divulgação PMSG

Publicado 18/05/2022 20:53

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo vistoriou dois supermercados no Centro de Distribuição Ceasa-RJ, no bairro Colubandê, após receber denúncia pela plataforma colaborativa Colab de que um dos locais estava com ratos no estoque onde são armazenados os alimentos. Já o outro estabelecimento foi vistoriado após os agentes serem abordados por consumidores no local e comunicados sobre a falta de limpeza em alguns setores.

Durante as inspeções, a Vigilância não encontrou irregularidades no primeiro estabelecimento fiscalizado. No segundo, havia lixo, caixas de papelão, caixotes, alimentos, bebidas e material de limpeza amontoados no mesmo lugar. O supermercado foi interditado após ser constatada situação insalubre nos banheiros, copas e refeitórios utilizados pelos funcionários.

“As pessoas precisam entender o nosso trabalho. Não estamos querendo prejudicar nenhum empresário. Mas a legislação precisa ser cumprida. Nosso objetivo é trabalhar rigidamente nas fiscalizações, com a ideia inicial de cuidar da saúde pública dos gonçalenses. Vamos continuar diariamente com as inspeções em diversos estabelecimentos da cidade”, disse o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Marcelo Sá Lima.

O mesmo mercado foi multado por estar funcionando sem a renovação da licença sanitária. O local foi intimado a dar entrada no processo de Licenciamento Sanitário no prazo de sete dias.