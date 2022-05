O III Centro de Equitação Terapêutica está localizado numa área da histórica Fazenda Colubandê. - Divulgação

Publicado 18/05/2022 20:41 | Atualizado 18/05/2022 20:45

A Secretaria de Estado de Polícia Militar vai inaugurar na manhã desta quinta-feira (19/05) o III Centro de Equitação Terapêutica, localizado numa área da histórica Fazenda Colubandê, em São Gonçalo.

Assim como as duas unidades terapêuticas do gênero mantidas pela Corporação – uma em Campo Grande e outra em Sulacap -, o III Centro de Equitação Terapêutica promoverá atendimento especializado com utilização de equinos aos policiais militares e seus dependentes, como também à população local.

A equoterapia é aplicada para pessoas com deficiências motoras ou cognitivas.

Presidida pelo secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, a cerimônia de inauguração será realizada às 10h, Rua Expedicionário Ari Rauen, s/n, Colubandê – São Gonçalo.