O procedimento é semelhante ao teste do pezinho. - Divulgação PMSG

Publicado 18/05/2022 20:20

As gestantes atendidas pela rede pública de São Gonçalo têm um exame inovador à disposição. Trata-se do serviço de triagem pré-natal em papel filtro do Laboratório Municipal Ana Nery, que rastreia 10 doenças. O procedimento é semelhante ao teste do pezinho. Precocemente detectadas, elas podem ser tratadas, ainda durante a gestação, evitando a transmissão para o feto. Outro destaque do exame é que ele é realizado apenas com um furo no dedo da grávida, como o teste de glicose, evitando a retirada de sangue tradicional e o resultado sai em poucos dias após a coleta.

O teste do papel filtro deve ser realizado assim que a gravidez é confirmada e no último trimestre da gestação. Todas as grávidas que iniciam o pré-natal na rede pública de saúde de São Gonçalo têm acesso ao exame já nas primeiras consultas com o ginecologista. Aquelas que ainda não iniciaram o pré-natal devem procurar qualquer unidade de saúde para a marcação da consulta e a realização do exame.

O exame de papel filtro detecta doenças como alterações dos hormônios presentes na tireoide (TSH), sífilis, HIV, hepatites B e C, toxoplasmose, rubéola e herpes (citomegalovírus). Estes três últimos avaliam se a gestante já teve a doença e se ainda tem o vírus no corpo. “A indicação do exame é para o início e o fim da gestação. Mas quando há positividade para alguma doença, ele é feito mensalmente para acompanhar o tratamento, que também começa a ser realizado com o objetivo de tentar que o bebê não se contamine”, explicou a biomédica Marcele Antunes Balonecker.

Segundo a Prefeitura, cerca de 7 mil exames são realizados mensalmente. Ele está disponível em todos os postos de saúde da cidade. Os resultados saem, no máximo, em 15 dias. Se a gestante testar positivo para alguma das doenças, ela deve começar o tratamento para que o feto não seja contaminado com a mesma doença através da placenta ou tenha sequelas.

“As doenças presentes durante a gravidez e não diagnosticadas e tratadas adequadamente podem causar danos à saúde do feto e da gestante. Quando detectadas precocemente, podem ser tratadas com maior êxito e seu maior benefício é a possibilidade de erradicar a transmissão de mãe para filho das doenças como patologias hereditárias, parasitárias e infecciosas, evitando parto prematuro, surdez, malformações, retardo mental e até o óbito fetal”, finalizou Marcele.

Os exames realizados com o papel filtro são:

• HBsAg;

• HBcAg;

• HCV;

• HIV 1⁄2 AB;

• HTLV;

• TSH;

• Sífilis Total;

• Rubéola IGM/IGG;

• Toxoplasmose IGM/IGG;

• Citomegalovírus IGM/IGG.