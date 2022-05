O público alvo passou por um circuito de palestra sobre a importância de seguir as leis de trânsito. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O público alvo passou por um circuito de palestra sobre a importância de seguir as leis de trânsito.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 23/05/2022 20:30

A Secretaria de Transportes de São Gonçalo direcionou a ação do Maio Amarelo desta segunda-feira (23) para os motociclistas que trafegam pela BR-101. Com a campanha “Juntos Salvamos Vidas”, o público alvo passou por um circuito de palestra sobre a importância de seguir as leis de trânsito e a prudência ao dirigir, além de receber brindes para limpeza e higienização do capacete, antena corta pipa, adesivo refletivo, garrafinha e panfletos explicativos. Nesta segunda-feira, as ações aconteceram de forma integrada com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ, Arteris Fluminense e SEST/SENAT.

Para o secretario de Transportes, Fabio Lemos, em todos os eventos que já aconteceram neste mês, a participação do público foi fundamental.

“Nosso objetivo é chamar a atenção da sociedade para o elevado número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e estamos conseguindo atingir este objetivo. Precisamos de motoristas mais conscientes, mais responsáveis, e esta campanha cumpre o papel de orientar toda a população”, disse.

O motociclista João Gabriel Braga, de 27 anos, trabalha fazendo entregas para uma empresa de produtos descartáveis. Ele achou a ação excelente e conta que já sofreu dois acidentes por imprudência de outros motoristas.

“A empresa me dá ajuda de custo porque a moto é minha. Mas eu procuro andar com tudo certinho porque é da onde eu tiro meu sustento. Roupa própria, capacete, documentos em dia. Em cinco anos nessa empresa, eu já sofri dois acidentes por imprudência de outros motociclistas mesmo. É muito bom eles fazerem essa ação porque tem que reforçar, tem que falar sempre”, disse o motociclista.