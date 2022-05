As equipes da fiscalização percorreram o trecho que liga Venda da Cruz a Santa Catarina. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 24/05/2022 13:14

Após um ano do lançamento da campanha "Limpa São Gonçalo", foi dado início à segunda fase do projeto, que visa o ordenamento da cidade, por meio de ações de fiscalização e aplicação de multas em proprietários de estabelecimentos comerciais e industriais que descumprirem as normas sobre o descarte correto de lixo. Na manhã desta segunda-feira (23), as equipes percorreram o trecho que liga Venda da Cruz a Santa Catarina, realizando ações de inspeção pelas vias públicas e estabelecimentos comerciais.

O serviço será feito diariamente, pelas equipes das secretarias de Conservação e Meio Ambiente e da subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Ao longo dessa nova fase, que será realizada por todo o próximo semestre, serão especificados, através de um ranking, os bairros que mais descartam lixo incorretamente no município.

As equipes irão trabalhar através do mapeamento de pontos de irregularidades, que têm sido utilizados para descarte irregular de lixo, além de ações fiscalizatórias que serão realizadas ao longo do dia por estabelecimentos comerciais.

"Por determinação do prefeito Capitão Nelson, o trabalho irá focar nas ações de fiscalização pelas vias públicas da cidade. Estamos entrando na segunda fase do projeto e vamos ordenar e conferir o resultado de orientação realizada durante a execução da campanha, que foi praticada em todos os comércios da cidade", Edson Leal, secretário de Conservação.

Os munícipes que desejam colaborar com o desenvolvimento da cidade podem enviar as denúncias através do aplicativo Colab. Uma equipe da Secretaria de Conservação ficará disponível para receber as informações e repassar aos fiscais que atuam pelas vias públicas.

Descarte - Estabelecimentos que produzem e descartam mais de 100 litros de detritos por dia devem contratar empresa especializada, devidamente cadastrada junto à Prefeitura, para a retirada do material.

Os infratores que insistirem em descumprir a lei serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500.

Desde o início da atual gestão, várias medidas já foram tomadas para reduzir o descarte de lixo nas ruas, com reforço dos serviços de varrição e coleta.